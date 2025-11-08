Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 7 корпусу ДШВ Ласійчуку

Полковнику та командиру 7 корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ Євгену Ласійчуку присвоєно звання бригадного генерала.

Відповідний указ №833/2025  про присвоєння військового знання опубліковано на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Ласійчуку Євгену Вікторовичу – командиру 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", - йдеться в указі президента.

Більше про Євгена Ласійчука

Нагадаємо, що Герой України полковник Євген Ласійчук став командиром 7 корпусу Десантно-штурмових військ у липні 2025 року.

Під керівництвом Ласійчука 7 корпус ДШВ об’єднав п'ять бригад:

  • 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду;
  • 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду;
  • 81 окрему аеромобільну Слобожанську бригаду;
  • 77 окрему аеромобільну Наддніпрянську бригаду;
  • 78 окремий десантно-штурмовий полк.

Євген Ласійчук - лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів. У 2024-му отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

NNN Ти не втомився брехати? Не звільнили?
Міністр оборони України Степан Полторак на виконання закону "Про очищення влади" звільнив 5 генералів, а також ініціював перед президентом України Петром Порошенком питання звільнення ще низки високопоставлених військових чиновників...
Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерала Пушнякова...
Президент України Петро Порошенко звільнив генерал-полковника Сергія Гмизу з військової служби...
Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України Сергія Гайдука...
Порошенко звільнив начальника Головного оперативного управління Генштабу генерала Шутова, поміченого у зв'язках з Лебедєвим....
Продовжувати? Там ще з десяток штук звільнених
08.11.2025 23:27 Відповісти
Нє. Це якраз були потрібні Антимайдану людішкі.
Тому NNN їх не рахує.
08.11.2025 23:30 Відповісти
Покупаем лояльность военных?
08.11.2025 22:40 Відповісти
В армії найчастіше робили кар'єру ті командири, яким байдуже до життя бійців (с)
08.11.2025 22:29 Відповісти
Питання одне - більшість генералітету починала свою службу при Кравчуку , після Майдану не звільнили жодного з них !
08.11.2025 22:37 Відповісти
Можете порадити когось звільнити?
08.11.2025 22:44 Відповісти
Питання треба ставити по іншому - не кого звільнити , а КОГО стаити на ключові посади ...?
08.11.2025 23:08 Відповісти
А самого Полторака чому не звільнили ?
І що таке "5 генералів" з 200 - це 2% ...?
09.11.2025 01:07 Відповісти
Ну яка ж брехлива ця жертва 95 кварталу NNN.
1. Полторака було звільнено указом Президента України Петра Порошенка з військової служби. Він продовжив очолювати Міністерство оборони як цивільна особа відповідно до стандартів НАТО.
2. в ЗСУ не 200 генералів, в ЗСУ - 118 посад для вищого офіцерського складу.
3. п'ять генералів було звільнено за поданням міністра оборони, решта безпосередньо Указом Президента. З початку АТО по 2018 р. було звільнено 42 генерала.
NNN, ти не втомився брехати і поширювати фейки? Може, краще прокоментуєш досягнення твого кумира Зеленського? Будь ласка, хоч один позитивний результат його "роботи"?
09.11.2025 15:46 Відповісти
Дурілка ти картонна. Кравчук був з 91 по 94 рік. Тобто 31 рік тому. Додаємо 18 років атже саме стільки потрібно мати щоб почати службу. І ми отримуємо вік 49 років.
Конкретно цей хлопець при Кравчуку в садік ходив.
Після майдану він лише в війська потрапив .
Вас тупарилих дегенератів не поймеш... То сорокарічні пенсіонери, то після майдану не звільнили. А за що звільняти? Армія відмовилась йти зачищати Майдан. Тому це робили мусара і сбушники, до речі їх як раз і не звільнили після майдану.
09.11.2025 00:07 Відповісти
Патужный платит
09.11.2025 03:35 Відповісти
А якщо ви народились при Кравчуку, то ви вже "бракований"?
09.11.2025 05:30 Відповісти
Покупаем лояльность военных?
08.11.2025 22:40 Відповісти
Бригадный генерал. Этот чин конечно выше чем генеерал - аншеф, но ниже чем генерал от инфантерии. Есть куда рости. Поздравляем
09.11.2025 06:23 Відповісти
А бригадного Вітюка сбу-шника коли "нагородять", коли вже буде суд?
09.11.2025 09:13 Відповісти
 
 