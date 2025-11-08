Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 7 корпусу ДШВ Ласійчуку

Полковнику та командиру 7 корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ Євгену Ласійчуку присвоєно звання бригадного генерала.

Відповідний указ №833/2025 про присвоєння військового знання опубліковано на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Ласійчуку Євгену Вікторовичу – командиру 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", - йдеться в указі президента.

Читайте також: Росія зосереджує сили під Покровськом, але активних штурмів немає, - 7 корпус ДШВ

Більше про Євгена Ласійчука

Нагадаємо, що Герой України полковник Євген Ласійчук став командиром 7 корпусу Десантно-штурмових військ у липні 2025 року.

Під керівництвом Ласійчука 7 корпус ДШВ об’єднав п'ять бригад:

25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду;

79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду;

81 окрему аеромобільну Слобожанську бригаду;

77 окрему аеромобільну Наддніпрянську бригаду;

78 окремий десантно-штурмовий полк.

Євген Ласійчук - лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів. У 2024-му отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

Дивіться також: Останнє "селфі": дрони 7-го корпусу ліквідували окупантів, які фотографувалися на вулицях Покровська. ВIДЕО