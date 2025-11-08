Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 7-го корпуса ДШВ Ласийчуку
Полковнику и командиру 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ Евгению Ласийчуку присвоено звание бригадного генерала.
Соответствующий указ №833/2025 о присвоении воинского звания опубликован на сайте президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Ласийчуку Евгению Викторовичу – командиру 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", – говорится в указе президента.
Больше о Евгении Ласийчуке
Напомним, что Герой Украины полковник Евгений Ласийчук стал командиром 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск в июле 2025 года.
Под руководством Ласийчука 7-й корпус ДШВ объединил пять бригад:
- 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду;
- 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду;
- 81-ю отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду;
- 77-ю отдельную аэромобильную Надднепрянскую бригаду;
- 78-й отдельный десантно-штурмовой полк.
Евгений Ласийчук - кавалер орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней. В 2024 году получил звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль