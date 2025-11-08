РУС
Новости Присвоение военных званий
Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 7-го корпуса ДШВ Ласийчуку

Командир 7 корпуса ДШВ Ласийчук получил звание бригадного генерала

Полковнику и командиру 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ Евгению Ласийчуку присвоено звание бригадного генерала.

Соответствующий указ №833/2025 о присвоении воинского звания опубликован на сайте президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Ласийчуку Евгению Викторовичу – командиру 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", – говорится в указе президента.

Читайте также: Россия сосредотачивает силы под Покровском, но активных штурмов нет, - 7 корпус ДШВ

Больше о Евгении Ласийчуке

Напомним, что Герой Украины полковник Евгений Ласийчук стал командиром 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск в июле 2025 года.

Под руководством Ласийчука 7-й корпус ДШВ объединил пять бригад:

  • 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду;
  • 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду;
  • 81-ю отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду;
  • 77-ю отдельную аэромобильную Надднепрянскую бригаду;
  • 78-й отдельный десантно-штурмовой полк.

Евгений Ласийчук - кавалер орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней. В 2024 году получил звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны.

Смотрите также: Последнее "селфи": дроны 7-го корпуса ликвидировали оккупантов, которые фотографировались на улицах Покровска. ВИДЕО

Зеленский Владимир (22521) Десантно-штурмовые войска (256) Ласийчук Евгений (1)
