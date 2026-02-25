РУС
Присвоение военных званий
3 422 20

Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 1-го корпуса НГУ "Азов" Денису Прокопенко

Прокопенко получил звание бригадного генерала

Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала командиру 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денису (Редису) Прокопенко.

Соответствующий указ №195/2026 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Присвоение звания бригадного генерала 

"Присвоить воинское звание бригадный генерал полковнику Прокопенко Денису Геннадьевичу — командиру 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", — говорится в указе.

+20
Честь воїну!
АЗОВ - СТАЛЬ!
25.02.2026 18:26 Ответить
+18
Вітаємо!
25.02.2026 18:19 Ответить
+16
Маєте правду!

В січні 2025 року президент України Володимир Зеленський присвоїв !військове звання! бригадного генерала своєму охоронцю Максиму Донцю, який є начальником Служби безпеки президента УДО (Управління державної охорони).

Видно охорона Зеленського не вилазить з передової. 🤔
Або Вовочка дуже сильно пісяє в колготки.
25.02.2026 18:35 Ответить
Вітаємо!
25.02.2026 18:19 Ответить
Чомусь що Зеленський, що Ахметов стали задобрювати "Азов".
25.02.2026 18:22 Ответить
готується до виборів кращещобутік
25.02.2026 18:26 Ответить
Бо Zелених чоловічків з ТЦК та 3-й гвардійській готують на заміну беркутні. Ще наплачемося з них.
25.02.2026 18:38 Ответить
А раніше він це не заслуговував?
25.02.2026 18:25 Ответить
Маєте правду!

В січні 2025 року президент України Володимир Зеленський присвоїв !військове звання! бригадного генерала своєму охоронцю Максиму Донцю, який є начальником Служби безпеки президента УДО (Управління державної охорони).

Видно охорона Зеленського не вилазить з передової. 🤔
Або Вовочка дуже сильно пісяє в колготки.
25.02.2026 18:35 Ответить
За собачу вірність
25.02.2026 18:41 Ответить
Володя завжди цінував лише свою дупу.

Що таке незалежність, суверенітет або оборона України Зеленський дізнався коли опинився на посаді президента.
25.02.2026 19:20 Ответить
Юрій Федоров охоронець п'ятого президента, звання ... цілий ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТИНАТ! як тобі?
25.02.2026 20:07 Ответить
Раніше був полковником.
25.02.2026 20:01 Ответить
Честь воїну!
АЗОВ - СТАЛЬ!
25.02.2026 18:26 Ответить
Нарешті!
Вітаємо !
25.02.2026 18:34 Ответить
Зеля вирощує своїх Залужних
Я думаю, що, на жаль, вони стануть опонентами успішної і розвиненої України
25.02.2026 18:59 Ответить
І квартиру на Липках, і звання генерала-поперло. А побратими в полоні гинуть.
25.02.2026 19:17 Ответить
Что за попытки манипуляции на чувствах людей?
Если бы Прокопенко не присвоили звания, то сразу бы россияне наших освободили бы из плена?
К чему здесь то, что Вы написали?
25.02.2026 23:12 Ответить
Це за вірну службу і мовчання А хто відповість за тисячі полонених Азова і десятки тисяч загибелі мирних жителів Маріуполя?
25.02.2026 19:23 Ответить
путин?
25.02.2026 23:13 Ответить
Азов - міць!!!
25.02.2026 19:59 Ответить
Yарешті! Вітання! Смерть ворогам!
25.02.2026 20:12 Ответить
Декільком присвоїв генерала, декільком купив за бюджетні гроші квартири в Києві, щоб тільки мовчали, що він у 2022 році віддав ворогу більше трьох тисяч "азовців" і захисників Маріуполя на тортури і вбивства. А до цього розмінував Чонгар і акваторію Азовського моря, щоб захисники Маріуполя за пару днів опинилися в оточенні. Чи хтось подумав, що він піклується про "Азовців"? Ні, виключно про себе, купує званнями і грошима, щоб ті мовчати, а ще краще його прославляли.
25.02.2026 21:18 Ответить
 
 