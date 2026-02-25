Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 1-го корпуса НГУ "Азов" Денису Прокопенко
Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала командиру 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денису (Редису) Прокопенко.
Соответствующий указ №195/2026 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Присвоение звания бригадного генерала
"Присвоить воинское звание бригадный генерал полковнику Прокопенко Денису Геннадьевичу — командиру 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", — говорится в указе.
В січні 2025 року президент України Володимир Зеленський присвоїв !військове звання! бригадного генерала своєму охоронцю Максиму Донцю, який є начальником Служби безпеки президента УДО (Управління державної охорони).
Видно охорона Зеленського не вилазить з передової. 🤔
Або Вовочка дуже сильно пісяє в колготки.
Що таке незалежність, суверенітет або оборона України Зеленський дізнався коли опинився на посаді президента.
АЗОВ - СТАЛЬ!
Вітаємо !
Я думаю, що, на жаль, вони стануть опонентами успішної і розвиненої України
Если бы Прокопенко не присвоили звания, то сразу бы россияне наших освободили бы из плена?
К чему здесь то, что Вы написали?