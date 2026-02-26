Під час роботи на Східному напрямку Сирський відзначив нагородами військовослужбовців. ФОТОрепортаж
Під час роботи на Східному напрямку Головнокомандувач ЗСУ відзначив військовослужбовців за хоробрість, професіоналізм і стійкість на найскладніших ділянках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення державні нагороди отримали майже 230 тисяч захисників України.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"Під час роботи на Східному напрямку відзначив військовослужбовців корпусів, окремих штурмових полків і батальйонів, які виконують бойові завдання на найбільш складних ділянках фронту", - написав він.
Відзначення найкращих воїнів
За особисту хоробрість, стійкість, професіоналізм та результативні дії у боротьбі з російським агресором вручив найкращим воїнам державні нагороди та відзнаки Головнокомандувача ЗС України.
"Визнання героїзму наших воїнів - це спосіб відзначити виняткові особисті заслуги, відвагу під час виконання бойових завдань та оборону держави", - наголосив Сирський.
Скільки воїнів отримали відзнаки Головнокомандувача ЗСУ
- У період з лютого 2024 по теперішній час відзнаками Головнокомандувача ЗСУ нагороджено понад 123 тисячі військовослужбовців.
- А загалом, протягом чотирьох років повномасштабного вторгнення, відзнаками Головнокомандувача нагороджено майже 230 тисяч захисників і захисниць.
"Збройні Сили, Нацгвардія. Піхота, ДШВ, СБС. Пишаюся та щиро дякую кожному воїну за службу. Ви - приклад для наслідування. Працюємо разом для спільної мети. Слава Україні!", - наголосив Сирський.
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