Під час роботи на Східному напрямку Сирський відзначив нагородами військовослужбовців. ФОТОрепортаж

Під час роботи на Східному напрямку Головнокомандувач ЗСУ відзначив військовослужбовців за хоробрість, професіоналізм і стійкість на найскладніших ділянках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення державні нагороди отримали майже 230 тисяч захисників України.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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"Під час роботи на Східному напрямку відзначив військовослужбовців корпусів, окремих штурмових полків і батальйонів, які виконують бойові завдання на найбільш складних ділянках фронту", - написав він.

Відзначення найкращих воїнів

За особисту хоробрість, стійкість, професіоналізм та результативні дії у боротьбі з російським агресором вручив найкращим воїнам державні нагороди та відзнаки Головнокомандувача ЗС України.

"Визнання героїзму наших воїнів - це спосіб відзначити виняткові особисті заслуги, відвагу під час виконання бойових завдань та оборону держави", - наголосив Сирський.

Скільки воїнів отримали відзнаки Головнокомандувача ЗСУ

У період з лютого 2024 по теперішній час відзнаками Головнокомандувача ЗСУ нагороджено понад 123 тисячі військовослужбовців.

А загалом, протягом чотирьох років повномасштабного вторгнення, відзнаками Головнокомандувача нагороджено майже 230 тисяч захисників і захисниць.

"Збройні Сили, Нацгвардія. Піхота, ДШВ, СБС. Пишаюся та щиро дякую кожному воїну за службу. Ви - приклад для наслідування. Працюємо разом для спільної мети. Слава Україні!", - наголосив Сирський.













