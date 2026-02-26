Во время работы на восточном направлении Сырский отметил наградами военнослужащих. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во время работы на Восточном направлении Главнокомандующий ВСУ отметил военнослужащих за храбрость, профессионализм и стойкость на самых сложных участках фронта. С начала полномасштабного вторжения государственные награды получили почти 230 тысяч защитников Украины.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"Во время работы на восточном направлении отметил военнослужащих корпусов, отдельных штурмовых полков и батальонов, которые выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта", - написал он.
Награждение лучших воинов
За личную храбрость, стойкость, профессионализм и результативные действия в борьбе с российским агрессором вручил лучшим воинам государственные награды и знаки отличия Главнокомандующего ВС Украины.
"Признание героизма наших воинов - это способ отметить исключительные личные заслуги, отвагу при выполнении боевых задач и оборону государства", - подчеркнул Сырский.
Сколько воинов получили награды Главнокомандующего ВСУ
- В период с февраля 2024 года по настоящее время наградами Главнокомандующего ВСУ награждены более 123 тысяч военнослужащих.
- А в целом, в течение четырех лет полномасштабного вторжения, знаками отличия Главнокомандующего награждены почти 230 тысяч защитников и защитниц.
"Вооруженные Силы, Нацгвардия. Пехота, ДШВ, СБС. Горжусь и искренне благодарю каждого воина за службу. Вы - пример для подражания. Работаем вместе для общей цели. Слава Украине!", - подчеркнул Сырский.
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