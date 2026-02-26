Во время работы на восточном направлении Сырский отметил наградами военнослужащих. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время работы на Восточном направлении Главнокомандующий ВСУ отметил военнослужащих за храбрость, профессионализм и стойкость на самых сложных участках фронта. С начала полномасштабного вторжения государственные награды получили почти 230 тысяч защитников Украины.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

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"Во время работы на восточном направлении отметил военнослужащих корпусов, отдельных штурмовых полков и батальонов, которые выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта", - написал он.

Награждение лучших воинов

За личную храбрость, стойкость, профессионализм и результативные действия в борьбе с российским агрессором вручил лучшим воинам государственные награды и знаки отличия Главнокомандующего ВС Украины.

"Признание героизма наших воинов - это способ отметить исключительные личные заслуги, отвагу при выполнении боевых задач и оборону государства", - подчеркнул Сырский.

Сколько воинов получили награды Главнокомандующего ВСУ

В период с февраля 2024 года по настоящее время наградами Главнокомандующего ВСУ награждены более 123 тысяч военнослужащих.

А в целом, в течение четырех лет полномасштабного вторжения, знаками отличия Главнокомандующего награждены почти 230 тысяч защитников и защитниц.

"Вооруженные Силы, Нацгвардия. Пехота, ДШВ, СБС. Горжусь и искренне благодарю каждого воина за службу. Вы - пример для подражания. Работаем вместе для общей цели. Слава Украине!", - подчеркнул Сырский.













