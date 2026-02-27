Українські розвідники-десантники впритул наблизилися до укріплення із окупантами і підірвали його штурмовим зарядом. ВIДЕО

На Олександрівському напрямку воїни-десантники продовжують випалювати ворога з добре укріплених позицій. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися унікальні кадри ближнього бою, під час якого двоє бійців 132-го окремого розвідувального батальйону (132 ОРБ) та 7-ї комендатури штурмового резерву ДШВ продемонстрували найвищий рівень тактичної майстерності.

Попри щільний вогонь противника, розвідникам вдалося виконати завдання, яке здавалося неможливим.

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Деталі штурму:

Зухвалий підхід: Користуючись рельєфом та злагодженістю дій, пара українських розвідників зуміла непомітно підібратися впритул до ворожої вогневої споруди (ДЗОТу).

Вирішальний момент: Опинившись на відстані витягнутої руки від окупантів, один із бійців закинув потужний штурмовий заряд безпосередньо в амбразуру ворожого укріплення.

Результат: На кадрах об’єктивного контролю зафіксовано потужну детонацію. Ворожа позиція була повністю знищена разом із особовим складом противника, який чинив запеклий опір.

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