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Новини Відео Бої на Олександрівському напрямку
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Українські розвідники-десантники впритул наблизилися до укріплення із окупантами і підірвали його штурмовим зарядом. ВIДЕО

На Олександрівському напрямку воїни-десантники продовжують випалювати ворога з добре укріплених позицій. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися унікальні кадри ближнього бою, під час якого двоє бійців 132-го окремого розвідувального батальйону (132 ОРБ) та 7-ї комендатури штурмового резерву ДШВ продемонстрували найвищий рівень тактичної майстерності.

Попри щільний вогонь противника, розвідникам вдалося виконати завдання, яке здавалося неможливим.

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Деталі штурму:

  • Зухвалий підхід: Користуючись рельєфом та злагодженістю дій, пара українських розвідників зуміла непомітно підібратися впритул до ворожої вогневої споруди (ДЗОТу).

  • Вирішальний момент: Опинившись на відстані витягнутої руки від окупантів, один із бійців закинув потужний штурмовий заряд безпосередньо в амбразуру ворожого укріплення.

  • Результат: На кадрах об’єктивного контролю зафіксовано потужну детонацію. Ворожа позиція була повністю знищена разом із особовим складом противника, який чинив запеклий опір.

Дивіться: Бійці 77-ї бригади ДШВ уразили САУ, УАЗ-452 та ліквідували 11 рашистів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21189) знищення (10284) ДШВ Десантно-штурмові війська (474)
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Топ коментарі
+16
Получи рашист гранату - розпишись за паровоз!
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27.02.2026 16:14 Відповісти
+12
витікло
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27.02.2026 16:20 Відповісти
+11
Куди с таким вибухом? До Кобзону?
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27.02.2026 16:18 Відповісти
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Получи рашист гранату - розпишись за паровоз!
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27.02.2026 16:14 Відповісти
Якщо далі падлюку не видно - значить таки втікло...
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27.02.2026 16:16 Відповісти
Куди с таким вибухом? До Кобзону?
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27.02.2026 16:18 Відповісти
витікло
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27.02.2026 16:20 Відповісти
До Кобзона? Бо від "пенделя в сраку", від вибуху 7 кг тротилу, безпосередньо за спиною, та ще й у "закритому просторі", не виживають...
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27.02.2026 16:44 Відповісти
Вiн улeтiв.
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27.02.2026 22:51 Відповісти
Аж раптом засвистіло

І здригнулася земля

Болванка прилетіла

В молодого москаля

І москаля нема

Немає москаля

Немає ***** вопше

Сама сира земля©
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27.02.2026 16:18 Відповісти
Працює артилерія, їбшать пацани, одним кацапом а вторий насрав в штани
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27.02.2026 19:14 Відповісти
- Адресну доставку замовляли ?
- Нет !
- *****от, оплачено !!!
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27.02.2026 16:20 Відповісти
Жах...рашисти наші ДОТи знищують КАБами, а наші хлопці вимушені нести заряд на собі, підходити до доту впритул і вручну підривати, ризикуючи життям...
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27.02.2026 17:05 Відповісти
Це каби які зеля ще позаминулого року обіцяв.
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27.02.2026 18:25 Відповісти
КРАСИВО!!!
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27.02.2026 17:36 Відповісти
****** з кабаєвою і кріваногіх та орками, такий фініш московитів *******!! Це у них, так вялічіє називають….!!
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27.02.2026 19:50 Відповісти
ювелірна робота, розібрали на атоми
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27.02.2026 20:24 Відповісти
Матросов лёг бы на амбразуру после сотки наркомовских.
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27.02.2026 20:45 Відповісти
Гарна робота! 💪👍
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27.02.2026 20:49 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.02.2026 22:55 Відповісти
Укриття яке побудував Зеленський виявилося пасткою для орків. Туму наші воїни там не сидять. Робим висновок.
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28.02.2026 00:50 Відповісти
Красені! І так буде з мокшею! Тихенько проберуться воїни і підірвуть московію!
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01.03.2026 08:47 Відповісти
Круто!
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01.03.2026 13:48 Відповісти
 
 