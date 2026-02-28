Враг пытается пройти под прикрытием погодных условий к Богуславке и Новой Кругляковке на Харьковщине, - 77 бригада ДШВ. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го КШР ДШВ ВС Украины продолжают уничтожать противника на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска пытаются действовать небольшими пехотными группами, используя сложные погодные условия, чтобы продвинуться к населенным пунктам Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области.
Впрочем, благодаря слаженной работе подразделений бригады перемещения врага выявляются заблаговременно и оперативно пресекаются.
Силы обороны Украины удерживают контроль над ситуацией на участке фронта.
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І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить." (І.Франко)
https://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33