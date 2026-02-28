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Новости Видео Бои на Купянском направлении Операторы дронов
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Враг пытается пройти под прикрытием погодных условий к Богуславке и Новой Кругляковке на Харьковщине, - 77 бригада ДШВ. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го КШР ДШВ ВС Украины продолжают уничтожать противника на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска пытаются действовать небольшими пехотными группами, используя сложные погодные условия, чтобы продвинуться к населенным пунктам Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области.

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Впрочем, благодаря слаженной работе подразделений бригады перемещения врага выявляются заблаговременно и оперативно пресекаются.

Силы обороны Украины удерживают контроль над ситуацией на участке фронта.

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Автор: 

армия РФ (22980) уничтожение (9973) ДШВ Десантно-штурмовые войска (469) 77 ОАБ (61) Харьковская область (2754) Изюмский район (231) Купянский район (750) Богуславка (5) Новая Кругляковка (1)
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28.02.2026 11:32 Ответить
 
 