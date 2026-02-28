Оккупант помахал "привет" дрону пограничников и получил мгновенный сброс. ВИДЕО
Пограничники бригады "Форпост" ликвидировали оккупанта сбросом с беспилотника на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист решил, что БПЛА управляют российские операторы, однако ошибся.
Бойцы добавляют, что оккупант даже помахал "привет" пограничникам, но воздушная поддержка оказалась совсем не той, на которую он рассчитывал.
Кадрами боевой работы воины поделились в соцсетях.
Ситуация в Волчанске
Ситуация в Волчанске тяжелее, чем в Купянске. Волчанск полностью разрушен, а у врага короткое плечо снабжения из России.
"Большая часть Волчанска сейчас, объективно – это руины. И большая часть руин, к сожалению, находится под контролем российских сил. Несмотря на то, что на юге города сохраняется украинское присутствие, враг пытается его ликвидировать", – отметил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.
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кацап то біосміття а сміття потрібно утилізовувати
Он взмахнул рукой,
Словно вдоль по Питерской, Питерской
Труп пронёсся над Землёй...