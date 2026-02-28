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Оккупант помахал "привет" дрону пограничников и получил мгновенный сброс. ВИДЕО

Пограничники бригады "Форпост" ликвидировали оккупанта сбросом с беспилотника на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист решил, что БПЛА управляют российские операторы, однако ошибся.

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Бойцы добавляют, что оккупант даже помахал "привет" пограничникам, но воздушная поддержка оказалась совсем не той, на которую он рассчитывал.

Кадрами боевой работы воины поделились в соцсетях.

Ситуация в Волчанске

Ситуация в Волчанске тяжелее, чем в Купянске. Волчанск полностью разрушен, а у врага короткое плечо снабжения из России.

"Большая часть Волчанска сейчас, объективно – это руины. И большая часть руин, к сожалению, находится под контролем российских сил. Несмотря на то, что на юге города сохраняется украинское присутствие, враг пытается его ликвидировать", – отметил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

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Автор: 

армия РФ (22980) Госпогранслужба (7154) пограничники (1712) уничтожение (9973) дроны (7287) Волчанск (529) Харьковская область (2754) Чугуевский район (391)
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ЛайФАК..для кацапів..))
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28.02.2026 10:27 Ответить
Феєричний довбограй
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28.02.2026 10:36 Ответить
не махав ,а дережував
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28.02.2026 10:38 Ответить
здохло і здохло
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кацап то біосміття а сміття потрібно утилізовувати
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28.02.2026 10:39 Ответить
Он сказал: «Приехали...» -
Он взмахнул рукой,
Словно вдоль по Питерской, Питерской
Труп пронёсся над Землёй...
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28.02.2026 10:44 Ответить
І митці молодці, оперативненько тексти редагують - це я про пісню.
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28.02.2026 10:51 Ответить
Говорив зі знайомим. Працює в банку. Розповідав про спілкування з колишнім однокурсником. Той живе в Росії. Теж працює в банку. Сміявся - : "Дураки идут ваевать, в надежде на то, что их займы , с ипотеками, будут погашены тем или иным способом - даже в случае их смерти... Наивные... Платить, всё равно заставим - родственников... "Чёрных коллекторов" никто не отменял...".
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28.02.2026 11:01 Ответить
Прівєт і пока
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01.03.2026 13:00 Ответить
 
 