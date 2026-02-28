Оккупант помахал "привет" дрону пограничников и получил мгновенный сброс. ВИДЕО

Пограничники бригады "Форпост" ликвидировали оккупанта сбросом с беспилотника на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист решил, что БПЛА управляют российские операторы, однако ошибся.

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Бойцы добавляют, что оккупант даже помахал "привет" пограничникам, но воздушная поддержка оказалась совсем не той, на которую он рассчитывал.

Кадрами боевой работы воины поделились в соцсетях.

Ситуация в Волчанске

Ситуация в Волчанске тяжелее, чем в Купянске. Волчанск полностью разрушен, а у врага короткое плечо снабжения из России.

"Большая часть Волчанска сейчас, объективно – это руины. И большая часть руин, к сожалению, находится под контролем российских сил. Несмотря на то, что на юге города сохраняется украинское присутствие, враг пытается его ликвидировать", – отметил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

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