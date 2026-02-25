Пилоты отряда "Південний форпост" сбили 4 "шахеда" во время их движения в направлении украинских городов. ВИДЕО
Пилоты 26-го пограничного отряда "Південний форпост" сбили вражеские беспилотники во время одной из атак украинских городов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы использовали перехватчики STING для поражения 4 российских дронов типа "Шахед".
Видео обнародовано в соцсетях.
Перехватчики STING
Дрон-перехватчик способен развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту около трех километров, что делает его эффективным средством противодействия вражеским беспилотникам.
STING является примером адаптации концепции "асимметричной противовоздушной обороны" - когда вместо традиционных ракетных систем применяются маневренные дроны, способные быстро реагировать на угрозы в ближней и средней зоне.
Такой подход позволяет компенсировать дефицит дорогостоящих средств ПВО и повышает гибкость украинских подразделений в борьбе с воздушными целями нового поколения.
