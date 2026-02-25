Пилоты отряда "Південний форпост" сбили 4 "шахеда" во время их движения в направлении украинских городов. ВИДЕО

Пилоты 26-го пограничного отряда "Південний форпост" сбили вражеские беспилотники во время одной из атак украинских городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы использовали перехватчики STING для поражения 4 российских дронов типа "Шахед".

Видео обнародовано в соцсетях.

Перехватчики STING

Дрон-перехватчик способен развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту около трех километров, что делает его эффективным средством противодействия вражеским беспилотникам.

STING является примером адаптации концепции "асимметричной противовоздушной обороны" - когда вместо традиционных ракетных систем применяются маневренные дроны, способные быстро реагировать на угрозы в ближней и средней зоне.

Такой подход позволяет компенсировать дефицит дорогостоящих средств ПВО и повышает гибкость украинских подразделений в борьбе с воздушными целями нового поколения.

армия РФ (22957) Госпогранслужба (7148) пограничники (1710) уничтожение (9950) дроны (7250) Шахед (2227) перехватчик (106)
... на перших секундах відео 2-а шахеди в полі зору? Ото кучкуються!
25.02.2026 00:06 Ответить
Наш фронт збиває по 100 БПЛА за день і ще 40 проривається в тил.
25.02.2026 05:39 Ответить
 
 