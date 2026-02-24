Бойцы бригады "Гарт" отбили продвижение врага на границе и ликвидировали 28 рашистов. ВИДЕО

На Южно-Слобожанском направлении пограничная бригада "Гарт" остановила небольшие пехотные группы оккупантов, которые пытались продвинуться на границе Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты при поддержке дронов, артиллерии и авиации с разных направлений пытались захватить позиции бойцов Сил обороны, но тщетно.

Бойцы "Гарт" обнаружили и сорвали планы врага еще до начала атаки.

"На противника постоянно охотятся дроны пограничников - разведывательные, FPV и тяжелые бомбардировщики, что делает невозможным его продвижение", - отметили воины под обнародованным видео.

В частности, во время последней попытки противника было ликвидировано 28 рашистов, еще 22 - ранены.

Не повірили, що "легкої прогулянки не буде" в Україні - вирішили лаптєногі перевірити!!!
24.02.2026 21:02 Ответить
О, можно новый мульт снимать, 28 *********..
24.02.2026 21:41 Ответить
их было только 28 , а за спиной была мацьква. УМНИЧКИ БЕЙТЕ . БОГ В ПОМОЩЬ.
24.02.2026 22:21 Ответить
За Волгой для кацапа землi нєт!
25.02.2026 01:22 Ответить
На жаль не скрізь наші успіхи.
Кацапи перейшли кордон і захопили с. Сопич Шосткинської громади Сумської області. Це виявилось сюрпризом, бо знову їх там ніхто не чекав. Кордон на замку, зегнида піариться, бункер показує. Там поруч Бачівськ і траса з мордора до Києва, по ній і підуть.
25.02.2026 05:37 Ответить
 
 