Воины 28-й ОМБр поразили танк, РСЗО и наземные роботы оккупантов на Константиновском направлении. ВИДЕО

Пилоты 28-й отдельной механизированной бригады поразили технику оккупантов дронами-камикадзе на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для атаки воины использовали БПЛА PEGAS и "МАМОНТ".

В частности, были поражены:

  • 1 танк;
  • 1 пушка;
  • 1 РСЗО "Град-П";
  • 1 бронированный автомобиль;
  • 5 автомобилей;
  • 6 НРК;
  • 9 рашистов.

Кадры боевой работы обнародовали воины ББпС "Спалах", Kurt&Company и R.V. 3-го механизированного батальона.

армия РФ уничтожение Донецкая область 28 отдельная механизированная бригада дроны Краматорский район Константиновка
вот хто пище- РСЗВ- Град "Партизан"? якого біса один ствол став залповим? а взагалі - гарно попрацювали... дякую.
24.02.2026 21:52
 
 