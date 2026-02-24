Воины 28-й ОМБр поразили танк, РСЗО и наземные роботы оккупантов на Константиновском направлении. ВИДЕО
Пилоты 28-й отдельной механизированной бригады поразили технику оккупантов дронами-камикадзе на Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для атаки воины использовали БПЛА PEGAS и "МАМОНТ".
В частности, были поражены:
- 1 танк;
- 1 пушка;
- 1 РСЗО "Град-П";
- 1 бронированный автомобиль;
- 5 автомобилей;
- 6 НРК;
- 9 рашистов.
Кадры боевой работы обнародовали воины ББпС "Спалах", Kurt&Company и R.V. 3-го механизированного батальона.
Ирина Александра
24.02.2026 21:52
