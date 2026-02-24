Операторы дронов 58-й бригады одним налетом лишили оккупантов связи, БК и топлива. ВИДЕО

Даже самая небольшая передовая позиция врага может стать источником больших проблем, если она обеспечена связью и боеприпасами. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы FPV-дронов 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского провели блестящий рейд, "обнулив" ресурсы оккупантов на одной из позиций.

За один вылет пилоты уничтожили критически важное имущество, которое захватчики собирали и доставляли под огнем в течение длительного времени.

Хроника атаки:

Удар по "глазам" и управлению: Первой целью стала антенна связи. Именно через нее подразделение РФ координировало действия разведывательных дронов и получало приказы от командования. После попадания враг на позиции фактически "ослеп" и потерял связь с соседями.

Уничтожение БК: Второй целью стали свежепривезенные ящики с патронами для автоматов и выстрелами к РПГ. Несмотря на маскировочную сетку, разведка 3-го батальона четко идентифицировала склад.

Энергетическая блокада: Последними были уничтожены запасы топлива. Оккупанты вынуждены были тащить его на себе пешком в 5- и 10-литровых пластиковых канистрах, прячась в посадках. Без этого бензина генератор затихнет, а вместе с ним и возможность заряжать батареи для БПЛА.

Почему это важно?

Уничтожение таких мелких, на первый взгляд, запасов на передовой позиции создает для врага огромные трудности. Повторная доставка БК и горючего "на горбу" через зону работы наших дронов - это смертельный квест, на который оккупанты соглашаются все более неохотно.

"Одним рейдом зачистили позицию врага от связи и БК. Пилоты FPV 3 мотопехотного батальона 58 ОМПБр осуществили массированный налет на передовую позицию россиян. Первая цель - антенна, которой подразделение РФ пользовалось для связи с разведывательными дронами и с командованием. На эту позицию, по данным разведки 3 МПБ, только что доставили боеприпасы – патроны для автоматов и выстрелы для РПГ. Накрытые маскировочной сеткой ящики стали второй целью. И топливо – оно необходимо для генератора, чтобы запитать связь и заряжать батареи дронов. Это передовая позиция, поэтому топливо для генератора враг мог доставить сюда только пешком. Этим объясняются 5-6-литровые бутыли и 10-литровые пластиковые канистры: несли, сколько можно тащить на себе перебежками, прячась от украинских дронов. Восстановить уничтоженный запас будет нелегко, а нашей пехоте на ее рубежах будет немного спокойнее", - пишут в комментарии к видео "Выговцы".

