Оператори дронів 58-ї бригади одним нальотом позбавили окупантів зв’язку, БК та пального. ВIДЕО

Навіть найменша передова позиція ворога може стати джерелом великих проблем, якщо вона забезпечена зв'язком та боєприпасами. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори FPV-дронів 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського провели блискучий рейд, "обнуливши" ресурси окупантів на одній із позицій.

За один виліт пілоти знищили критично важливе майно, яке загарбники збирали та доставляли під вогнем протягом тривалого часу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хроніка атаки:

Удар по "очах" та управлінню: Першою ціллю стала антена зв’язку. Саме через неї підрозділ РФ координував дії розвідувальних дронів та отримував накази від командування. Після влучання ворог на позиції фактично "осліп" та втратив зв'язок із сусідами.

Знищення БК: Другою ціллю стали свіжозавезені ящики з набоями для автоматів та пострілами до РПГ. Попри маскувальну сітку, розвідка 3-го батальйону чітко ідентифікувала склад.

Енергетична блокада: Останніми були знищені запаси пального. Окупанти змушені були тягти його на собі пішки в 5- та 10-літрових пластикових каністрах, ховаючись у посадках. Без цього бензину генератор затихне, а разом із ним і можливість заряджати батареї для БпЛА.

Дивіться: "Пташки" на кілометри: як FPV-дрони Sky Legion ефективно знищують ворога. ВIДЕО

Чому це важливо?

Знищення таких дрібних, на перший погляд, запасів на передовій позиції створює для ворога величезні труднощі. Повторна доставка БК та пального "на горбу" через зону роботи наших дронів - це смертельний квест, на який окупанти погоджуються все неохочіше.

"Одним рейдом зачистили позицію ворога від зв’язку і БК. Пілоти FPV 3 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр здійснили масований наліт на передову позицію росіян. Перша ціль – антена, якою підрозділ РФ користувався для зв’язку з розвідувальними дронами та з командуванням. На цю позицію, за даними розвідки 3 МПБ, щойно доставили боєприпаси – набої для автоматів та постріли для РПГ. Накриті масксіткою ящики стали другою ціллю. І пальне - воно необхідне для генератора, аби заживити зв’язок і заряджати батареї дронів. Це передова позиція, тому пальне для генератора ворог міг доправити сюди тільки пішки. Цим пояснюються 5-6 літрові бутлі та 10-літрові пластикові каністри: несли, скільки можна тягти на собі перебіжками, ховаючись від українських дронів. Відновити знищений запас буде не легко, а нашій піхоті на її рубежах буде трохи спокійніше", - пишуть у коментарі до відео "Виговці".

Також дивіться: Бійці 58-ї ОМПБр знищили позицію АГС та підземне укриття окупантів на Харківщині. ВIДЕО