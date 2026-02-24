Воїни 28-ї ОМБр уразили танк, РСЗВ та наземні роботи окупантів на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО
Пілоти 28-ї окремої механізованої бригади уразили техніку окупантів дронами-камікадзе на Костянтинівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для атаки воїни використали БпЛА "PEGAS" та "МАМОНТ".
Зокрема було уражено:
- 1 танк;
- 1 гармату;
- 1 РСЗВ "Град-П";
- 1 броньовану автівку;
- 5 автівок;
- 6 НРК;
- 9 рашистів.
Кадри бойової роботи оприлюднили воїни ББпС "Спалах", "Kurt&Company" та R.V. 3-го механізованого батальйону.
