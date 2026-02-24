Воїни 28-ї ОМБр уразили танк, РСЗВ та наземні роботи окупантів на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Пілоти 28-ї окремої механізованої бригади уразили техніку окупантів дронами-камікадзе на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для атаки воїни використали БпЛА "PEGAS" та "МАМОНТ".

Зокрема було уражено:

  • 1 танк;
  • 1 гармату;
  • 1 РСЗВ "Град-П";
  • 1 броньовану автівку;
  • 5 автівок;
  • 6 НРК;
  • 9 рашистів.

Кадри бойової роботи оприлюднили воїни ББпС "Спалах", "Kurt&Company" та R.V. 3-го механізованого батальйону.

вот хто пище- РСЗВ- Град "Партизан"? якого біса один ствол став залповим? а взагалі - гарно попрацювали... дякую.
24.02.2026 21:52 Відповісти
 
 