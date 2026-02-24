Дроны подразделения "Фенікс" уничтожили БМ-21 "Град" рашистов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Пограничники подразделения "Фенікс" уничтожили вражескую БМ-21 "Град" на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты обнаружили и нанесли сокрушительные удары дронами по технике оккупантов во время боевых вылетов.
Также защитники поразили российских штурмовиков, сожгли позиции операторов вражеских БПЛА и уничтожили бронетехнику противника.
Видео обнародовано в телеграм-канале подразделения.
