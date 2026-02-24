Пилоты 11-й бригады НГУ осуществили 415 поражений за неделю на Запорожском и Херсонском направлениях. ВИДЕО
За прошедшую неделю подразделения беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Запорожье и Херсонской области осуществили 415 огневых поражений противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах удары были нанесены по боевым позициям, укрытиям, складам, автобронетехнике, беспилотным летательным аппаратам и другим объектам врага.
В результате попаданий уничтожено или повреждено:
- 47 наблюдательных постов;
- 101 укрытие;
- 62 БПЛА различных типов;
- 12 антенн;
- 22 единицы автобронетехники;
- 7 квадроциклов;
- 2 склада с БПЛА и ПММ;
- 3 гаубицы;
- 2 места хранения имущества;
- 4 самоходные артиллерийские установки;
- 1 лодка;
- 1 генератор.
Luk Viktor
24.02.2026 17:10
