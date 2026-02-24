РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14203 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Боевіе действия на Запорожье Бои на Херсонщине Операторы дронов
1 204 1

Пилоты 11-й бригады НГУ осуществили 415 поражений за неделю на Запорожском и Херсонском направлениях. ВИДЕО

За прошедшую неделю подразделения беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Запорожье и Херсонской области осуществили 415 огневых поражений противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах удары были нанесены по боевым позициям, укрытиям, складам, автобронетехнике, беспилотным летательным аппаратам и другим объектам врага.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В результате попаданий уничтожено или повреждено:

  • 47 наблюдательных постов;
  • 101 укрытие;
  • 62 БПЛА различных типов;
  • 12 антенн;
  • 22 единицы автобронетехники;
  • 7 квадроциклов;
  • 2 склада с БПЛА и ПММ;
  • 3 гаубицы;
  • 2 места хранения имущества;
  • 4 самоходные артиллерийские установки;
  • 1 лодка;
  • 1 генератор.

Смотрите также: Операторы дронов 58-й бригады одним налетом лишили оккупантов связи, БК и топлива. ВИДЕО

Смотрите также: Пуля выносит мозги российскому штурмовику на покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22957) уничтожение (9950) Запорожская область (4407) Национальная гвардия (2355) дроны (7250) 11-я бригада НГУ имени Михаила Грушевского (21) Херсонская область (5706)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файно, ой як файно....
показать весь комментарий
24.02.2026 17:10 Ответить
 
 