Пілоти 11-ї бригади НГУ здійснили 415 уражень за тиждень на Запорізькому та Херсонському напрямках. ВIДЕО

За минулий тиждень підрозділи безпілотних комплексів 11-ї бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на Запоріжжі та Херсонщині здійснили 415 вогневих уражень противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах удари були завдані по бойових позиціях, укриттях, складах, авто-бронетехніці, безпілотних літальних апаратах та інших об’єктах ворога.

Внаслідок влучань знищено або пошкоджено:

  • 47 спостережних постів;
  • 101 укриття;
  • 62 БпЛА різних типів;
  • 12 антен;
  • 22 одиниці авто-бронетехніки;
  • 7 квадроциклів;
  • 2 склади з БпЛА та ПММ;
  • 3 гаубиці;
  • 2 місця зберігання майна;
  • 4 самохідні артилерійські установки;
  • 1 човен;
  • 1 генератор.

Файно, ой як файно....
показати весь коментар
24.02.2026 17:10 Відповісти
 
 