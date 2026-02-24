1 204 1
Пілоти 11-ї бригади НГУ здійснили 415 уражень за тиждень на Запорізькому та Херсонському напрямках. ВIДЕО
За минулий тиждень підрозділи безпілотних комплексів 11-ї бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на Запоріжжі та Херсонщині здійснили 415 вогневих уражень противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах удари були завдані по бойових позиціях, укриттях, складах, авто-бронетехніці, безпілотних літальних апаратах та інших об’єктах ворога.
Внаслідок влучань знищено або пошкоджено:
- 47 спостережних постів;
- 101 укриття;
- 62 БпЛА різних типів;
- 12 антен;
- 22 одиниці авто-бронетехніки;
- 7 квадроциклів;
- 2 склади з БпЛА та ПММ;
- 3 гаубиці;
- 2 місця зберігання майна;
- 4 самохідні артилерійські установки;
- 1 човен;
- 1 генератор.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luk Viktor
показати весь коментар24.02.2026 17:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль