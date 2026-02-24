УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7731 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Оператори дронів
2 486 7

Бійці бригади "Гарт" відбили просування ворога на кордоні та ліквідували 28 рашистів. ВIДЕО

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонна бригада "Гарт" зупинила малі піхотні групи окупантів, які намагалися просунутися на кордоні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти за підтримки дронів, артилерії та авіації з різних напрямків намагалися захопити позиції бійців Сил оборони, проте марно.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Бійці "Гарту" виявили та зірвали плани ворога ще до початку атаки.

"На противника постійно полюють дрони прикордонників - розвідувальні, FPV та важкі бомбери, що унеможливлює його просування", - зазначили воїни під оприлюдненим відео.

Зокрема, під час останньої спроби противника було ліквідовано 28 рашистів, ще 22 - поранено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї ОМБр уразили танк, РСЗВ та наземні роботи окупантів на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: Дрони підрозділу "Фенікс" знищили БМ-21 "Град" рашистів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21161) ДПСУ Держприкордонслужба (6737) прикордонники (1248) знищення (10252) дрони (8307)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не повірили, що "легкої прогулянки не буде" в Україні - вирішили лаптєногі перевірити!!!
показати весь коментар
24.02.2026 21:02 Відповісти
О, можно новый мульт снимать, 28 *********..
показати весь коментар
24.02.2026 21:41 Відповісти
их было только 28 , а за спиной была мацьква. УМНИЧКИ БЕЙТЕ . БОГ В ПОМОЩЬ.
показати весь коментар
24.02.2026 22:21 Відповісти
За Волгой для кацапа землi нєт!
показати весь коментар
25.02.2026 01:22 Відповісти
На жаль не скрізь наші успіхи.
Кацапи перейшли кордон і захопили с. Сопич Шосткинської громади Сумської області. Це виявилось сюрпризом, бо знову їх там ніхто не чекав. Кордон на замку, зегнида піариться, бункер показує. Там поруч Бачівськ і траса з мордора до Києва, по ній і підуть.
показати весь коментар
25.02.2026 05:37 Відповісти
 
 