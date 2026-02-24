Бійці бригади "Гарт" відбили просування ворога на кордоні та ліквідували 28 рашистів. ВIДЕО

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонна бригада "Гарт" зупинила малі піхотні групи окупантів, які намагалися просунутися на кордоні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти за підтримки дронів, артилерії та авіації з різних напрямків намагалися захопити позиції бійців Сил оборони, проте марно.

Бійці "Гарту" виявили та зірвали плани ворога ще до початку атаки.

"На противника постійно полюють дрони прикордонників - розвідувальні, FPV та важкі бомбери, що унеможливлює його просування", - зазначили воїни під оприлюдненим відео.

Зокрема, під час останньої спроби противника було ліквідовано 28 рашистів, ще 22 - поранено.

