Бійці бригади "Гарт" відбили просування ворога на кордоні та ліквідували 28 рашистів. ВIДЕО
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонна бригада "Гарт" зупинила малі піхотні групи окупантів, які намагалися просунутися на кордоні України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти за підтримки дронів, артилерії та авіації з різних напрямків намагалися захопити позиції бійців Сил оборони, проте марно.
Бійці "Гарту" виявили та зірвали плани ворога ще до початку атаки.
"На противника постійно полюють дрони прикордонників - розвідувальні, FPV та важкі бомбери, що унеможливлює його просування", - зазначили воїни під оприлюдненим відео.
Зокрема, під час останньої спроби противника було ліквідовано 28 рашистів, ще 22 - поранено.
Кацапи перейшли кордон і захопили с. Сопич Шосткинської громади Сумської області. Це виявилось сюрпризом, бо знову їх там ніхто не чекав. Кордон на замку, зегнида піариться, бункер показує. Там поруч Бачівськ і траса з мордора до Києва, по ній і підуть.