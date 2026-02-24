Пілоти "Південного форпосту" збили 4 "Шахеди" під час їхнього руху в напрямку українських міст. ВIДЕО

Пілоти 26-го прикордонного загону "Південний форпост" збили ворожі безпілотники під час однієї з атак українських міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці використали перехоплювачі "STING" для ураження 4 російських дронів типу "Шахед".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відео оприлюднено у соцмережах.

Перехоплювачі "STING"

Дрон-перехоплювач здатен розвивати швидкість понад 160 км/год та підійматися на висоту близько трьох кілометрів, що робить його ефективним засобом протидії ворожим безпілотникам.

"STING" є прикладом адаптації концепції "асиметричної протиповітряної оборони" - коли замість традиційних ракетних систем застосовуються маневрові дрони, здатні швидко реагувати на загрози у ближній та середній зоні.

Такий підхід дозволяє компенсувати дефіцит дорогих засобів ППО та підвищує гнучкість українських підрозділів у боротьбі з повітряними цілями нового покоління.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї ОМБр уразили танк, РСЗВ та наземні роботи окупантів на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: Бійці бригади "Гарт" відбили просування ворога на кордоні та ліквідували 28 рашистів. ВIДЕО