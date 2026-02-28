Окупант помахав "привіт" дрону прикордонників та отримав миттєвий скид. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Форпост" ліквідували окупанта скидом із безпілотника на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист вирішив, що БпЛА керують російські оператори, проте помилився.

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Бійці додають, що окупант навіть помахав "привіт" прикордонникам, але повітряна підтримка виявилася зовсім не тією, на яку він розраховував.

Кадрами бойової роботи воїни поділилися у соцмережах.

Ситуація у Вовчанську

Ситуація у Вовчанську важча, ніж у Куп'янську. Вовчанськ повністю поруйнований, а у ворога коротке плече постачання з Росії.

"Більша частина Вовчанська зараз, об'єктивно – це руїни. І більша частина руїн, на жаль, перебуває під контролем російських сил. Попри те, що на півдні міста зберігається українська присутність, ворог намагається її ліквідувати", – зазначив начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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