УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9381 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Оператори дронів
5 324 8

Окупант помахав "привіт" дрону прикордонників та отримав миттєвий скид. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Форпост" ліквідували окупанта скидом із безпілотника на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист вирішив, що БпЛА керують російські оператори, проте помилився.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Бійці додають, що окупант навіть помахав "привіт" прикордонникам, але повітряна підтримка виявилася зовсім не тією, на яку він розраховував.

Кадрами бойової роботи воїни поділилися у соцмережах.

Ситуація у Вовчанську

Ситуація у Вовчанську важча, ніж у Куп'янську. Вовчанськ повністю поруйнований, а у ворога коротке плече постачання з Росії.

"Більша частина Вовчанська зараз, об'єктивно – це руїни. І більша частина руїн, на жаль, перебуває під контролем російських сил. Попри те, що на півдні міста зберігається українська присутність, ворог намагається її ліквідувати", – зазначив начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Дивіться також: Українські розвідники-десантники впритул наблизилися до укріплення із окупантами і підірвали його штурмовим зарядом. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти "Південного форпосту" збили 4 "Шахеди" під час їхнього руху в напрямку українських міст. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21196) ДПСУ Держприкордонслужба (6743) прикордонники (1250) знищення (10289) дрони (8348) Вовчанськ (557) Харківська область (2804) Чугуївський район (396)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЛайФАК..для кацапів..))
показати весь коментар
28.02.2026 10:27 Відповісти
Феєричний довбограй
показати весь коментар
28.02.2026 10:36 Відповісти
не махав ,а дережував
показати весь коментар
28.02.2026 10:38 Відповісти
здохло і здохло
=========================================================
кацап то біосміття а сміття потрібно утилізовувати
показати весь коментар
28.02.2026 10:39 Відповісти
Он сказал: «Приехали...» -
Он взмахнул рукой,
Словно вдоль по Питерской, Питерской
Труп пронёсся над Землёй...
показати весь коментар
28.02.2026 10:44 Відповісти
І митці молодці, оперативненько тексти редагують - це я про пісню.
показати весь коментар
28.02.2026 10:51 Відповісти
Говорив зі знайомим. Працює в банку. Розповідав про спілкування з колишнім однокурсником. Той живе в Росії. Теж працює в банку. Сміявся - : "Дураки идут ваевать, в надежде на то, что их займы , с ипотеками, будут погашены тем или иным способом - даже в случае их смерти... Наивные... Платить, всё равно заставим - родственников... "Чёрных коллекторов" никто не отменял...".
показати весь коментар
28.02.2026 11:01 Відповісти
Прівєт і пока
показати весь коментар
01.03.2026 13:00 Відповісти
 
 