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Новини Відео Бої на Куп’янському напрямку Оператори дронів
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Ворог намагається пройти під прикриттям погодних умов до Богуславки та Нової Кругляківки на Харківщині, - 77 бригада ДШВ. ВIДЕО

Оператори FPV‑дронів 77‑ї окремої аеромобільної бригади 7‑го КШР ДШВ ЗС України продовжують нищити противника на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська намагаються діяти малими піхотними групами, використовуючи складні погодні умови, щоб просунутися до населених пунктів Богуславка та Нова Кругляківка Харківської області.

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Втім, завдяки злагодженій роботі підрозділів бригади переміщення ворога виявляються завчасно та оперативно припиняються.

Сили оборони України утримують контроль над ситуацією на ділянці фронту.

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Автор: 

армія рф (21196) знищення (10289) ДШВ Десантно-штурмові війська (475) 77 ОАБ (63) Харківська область (2804) Ізюмський район (231) Куп’янський район (749) Богуславка (5) Нова Кругляківка (1)
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"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить." (І.Франко)

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28.02.2026 11:32 Відповісти
 
 