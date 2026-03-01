В результате вражеских атак в Днепропетровской области один человек погиб, 4 человека пострадали. ФОТО
Враг продолжает террор громад Днепропетровской области. Ночью 1 марта враг 10 раз атаковал три района беспилотниками и артиллерией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.
В Никопольском районе были поражены сам Никополь и Покровская громада. Повреждены частный дом и автомобиль. Пострадала женщина.
В Синельниковском районе под ударом оказались Славгородская и Межевская громады. Разрушено жилье. К сожалению, погиб мужчина. Еще один мужчина и женщина получили ранения.
В Новоалександровской громаде Днепровского района повреждены два дома. Ранен мужчина.
Последствия атаки
