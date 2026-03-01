Через ворожі атаки на Дніпропетровщині одна людина загинула постраждало 4 осіб. ФОТО

Ворог продовжує терор громад Дніпропетровської області. Вночі 1 березня ворог 10 разів атакував три райони безпілотниками та артилерією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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На Нікопольщині поцілив по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені приватний будинок та авто. Постраждала жінка.

У Синельниківському районі під ударом були Славгородська і Межівська громади. Понівечене житло. На жаль, загинув чоловік. Ще один чоловік та жінка дістали поранень.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджені дві оселі. Поранений чоловік.

Наслідки атаки

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