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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Через ворожі атаки на Дніпропетровщині одна людина загинула постраждало 4 осіб. ФОТО

Ворог продовжує терор громад Дніпропетровської області. Вночі 1 березня ворог 10 разів атакував три райони безпілотниками та артилерією. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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На Нікопольщині поцілив по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені приватний будинок та авто. Постраждала жінка.

У Синельниківському районі під ударом були Славгородська і Межівська громади. Понівечене житло. На жаль, загинув чоловік. Ще один чоловік та жінка дістали поранень.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджені дві оселі. Поранений чоловік.

Наслідки атаки

Наслідки обстрілу 1 березня

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Автор: 

обстріл (34369) Дніпропетровська область (5105) Дніпровський район (415) Нікопольський район (789) Синельниківський район (552)
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01.03.2026 11:33 Відповісти
 
 