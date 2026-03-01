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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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РФ атакувала три райони Дніпропетровщини: троє поранених, одна жінка - у важкому стані. ФОТО

Упродовж дня російські війська 20 разів атакували Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріли Дніпропетровщини

Нікопольський район

На Нікопольщині під атакою перебували Нікополь, Мирівська, Покровська і Марганецька громади. Понівечені приватні будинки, господарська споруда та авто.

Унаслідок обстрілів поранені жінки 40 та 42 років. Одна з них – у важкому стані.

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Синельниківський

На Синельниківщині росіяни поцілили по Маломихайлівській громаді.

Постраждав 66-річний чоловік.

Читайте: Під атаками РФ перебували три райони Дніпропетровщини: двоє поранених

Криворізький район

На Криворіжжі під ударом були Зеленодольська та Карпівська громади. Пошкоджені інфраструктура і магазин.

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Автор: 

обстріл (34369) Дніпропетровська область (5105) Криворізький район (399) Нікопольський район (790) Синельниківський район (553)
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Кого потрібно вбити в першу чергу,
так це кремлівського терориста і живодера ,
який знищує украінську націю , так як в кацапстані
відсутня нація , а живе всяка наволоч !!
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01.03.2026 22:05 Відповісти
 
 