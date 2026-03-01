РФ атакувала три райони Дніпропетровщини: троє поранених, одна жінка - у важкому стані. ФОТО
Упродовж дня російські війська 20 разів атакували Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під атакою перебували Нікополь, Мирівська, Покровська і Марганецька громади. Понівечені приватні будинки, господарська споруда та авто.
Унаслідок обстрілів поранені жінки 40 та 42 років. Одна з них – у важкому стані.
Синельниківський
На Синельниківщині росіяни поцілили по Маломихайлівській громаді.
Постраждав 66-річний чоловік.
Криворізький район
На Криворіжжі під ударом були Зеленодольська та Карпівська громади. Пошкоджені інфраструктура і магазин.
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так це кремлівського терориста і живодера ,
який знищує украінську націю , так як в кацапстані
відсутня нація , а живе всяка наволоч !!