РФ атакувала три райони Дніпропетровщини: троє поранених, одна жінка - у важкому стані. ФОТО

Упродовж дня російські війська 20 разів атакували Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під атакою перебували Нікополь, Мирівська, Покровська і Марганецька громади. Понівечені приватні будинки, господарська споруда та авто.

Унаслідок обстрілів поранені жінки 40 та 42 років. Одна з них – у важкому стані.

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Синельниківський

На Синельниківщині росіяни поцілили по Маломихайлівській громаді.

Постраждав 66-річний чоловік.

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Криворізький район

На Криворіжжі під ударом були Зеленодольська та Карпівська громади. Пошкоджені інфраструктура і магазин.

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