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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог атакував Дніпропетровщину понад 10 разів: є поранений, пошкоджена транспортна інфраструктура. ФОТО

Унаслідок російського удару по Дніпру вночі 28 лютого понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки. Поранений чоловік. Зафіксовані обстріли в області.

Про це у Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли

  • У Дніпрі понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки. Поранений чоловік.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська і Покровська громади. Горіла автівка, пошкоджений приватний будинок.

На Синельниківщині росіяни атакували Межівську та Васильківську громади. Зачепило лінію електропередач.

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Наслідки ворожих атак

Обстріли Дніпропетровщини 28 лютого
Обстріли Дніпропетровщини 28 лютого
Обстріли Дніпропетровщини 28 лютого

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Автор: 

Дніпро (3560) обстріл (34353) Нікополь (1556) Дніпропетровська область (5102) Дніпровський район (412) Нікопольський район (788)
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