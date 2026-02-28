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Ворог атакував Дніпропетровщину понад 10 разів: є поранений, пошкоджена транспортна інфраструктура. ФОТО
Унаслідок російського удару по Дніпру вночі 28 лютого понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки. Поранений чоловік. Зафіксовані обстріли в області.
Про це у Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли
- У Дніпрі понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки. Поранений чоловік.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська і Покровська громади. Горіла автівка, пошкоджений приватний будинок.
На Синельниківщині росіяни атакували Межівську та Васильківську громади. Зачепило лінію електропередач.
Наслідки ворожих атак
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