Враг атаковал Днепропетровщину более 10 раз: есть раненый, повреждена транспортная инфраструктура. ФОТО
В результате российского удара по Днепру ночью 28 февраля разрушены транспортная инфраструктура и многоэтажные дома. Ранен мужчина. Зафиксированы обстрелы в области.
Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы
- В Днепре разрушены транспортная инфраструктура и многоэтажки. Ранен мужчина.
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская и Покровская громады. Горела машина, поврежден частный дом.
В Синельниковском районе россияне атаковали Межевскую и Васильковскую громады. Поражена линия электропередач.
Последствия вражеских атак
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