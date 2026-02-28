Враг атаковал Днепропетровщину более 10 раз: есть раненый, повреждена транспортная инфраструктура. ФОТО

В результате российского удара по Днепру ночью 28 февраля разрушены транспортная инфраструктура и многоэтажные дома. Ранен мужчина. Зафиксированы обстрелы в области.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстрелы

В Днепре разрушены транспортная инфраструктура и многоэтажки. Ранен мужчина.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская и Покровская громады. Горела машина, поврежден частный дом.

В Синельниковском районе россияне атаковали Межевскую и Васильковскую громады. Поражена линия электропередач.

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Последствия вражеских атак







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