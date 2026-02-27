Более 30 атак за день: оккупанты били по трем районам Днепропетровщины, повреждены предприятие, лицей и админздание
В течение дня 27 февраля российские войска более 30 раз атаковали Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады.
Вследствие обстрелов повреждены пятиэтажки и частные дома, предприятие, лицей, админздание, автомобили.
Криворожский и Синельниковский районы
- На Криворожье россияне атаковали Грушевскую громаду.
- В Синельниковском районе - Покровскую громаду.
