Более 30 атак за день: оккупанты били по трем районам Днепропетровщины, повреждены предприятие, лицей и админздание

Обстрелы Днепропетровщины

В течение дня 27 февраля российские войска более 30 раз атаковали Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады.

Вследствие обстрелов повреждены пятиэтажки и частные дома, предприятие, лицей, админздание, автомобили.

Криворожский и Синельниковский районы

