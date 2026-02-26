РУС
Новости Обстрелы Днепропетровщины
157 0

Оккупанты били по двум районам Днепропетровщины: ранена женщина, повреждены дома и инфраструктура

Обстрелы Днепропетровской области

В течение дня 26 февраля российские войска 20 раз атаковали артиллерией и беспилотниками Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, вследствие чего пострадал человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Мировской, Марганецкой, Покровской и Червоногригоровской громадам. Повреждены многоквартирный и 10 частных домов, уничтожена хозяйственная постройка.

В Никополе ранена 73-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Криворожский район

На Криворожье под атакой была Зеленодольская громада. Разрушена инфраструктура.

