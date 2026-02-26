Оккупанты били по двум районам Днепропетровщины: ранена женщина, повреждены дома и инфраструктура
В течение дня 26 февраля российские войска 20 раз атаковали артиллерией и беспилотниками Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, вследствие чего пострадал человек.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Мировской, Марганецкой, Покровской и Червоногригоровской громадам. Повреждены многоквартирный и 10 частных домов, уничтожена хозяйственная постройка.
В Никополе ранена 73-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.
Криворожский район
На Криворожье под атакой была Зеленодольская громада. Разрушена инфраструктура.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль