Окупанти били по двох районах Дніпропетровщини: поранено жінку, пошкоджено будинки та інфраструктуру
Упродовж дня 26 лютого російські війська 20 разів атакували артилерією та безпілотниками Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждала людина.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Мирівській, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені багатоквартирний та 10 приватних будинків, знищена господарська споруда.
У Нікополі поранено 73-річну жінку. Вона лікуватиметься амбулаторно.
Криворізький район
На Криворіжжі під атакою була Зеленодольська громада. Понівечена інфраструктура.
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