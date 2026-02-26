Окупанти били по двох районах Дніпропетровщини: поранено жінку, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Упродовж дня 26 лютого російські війська 20 разів атакували артилерією та безпілотниками Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждала людина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Мирівській, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені багатоквартирний та 10 приватних будинків, знищена господарська споруда.

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У Нікополі поранено 73-річну жінку. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Криворізький район

На Криворіжжі під атакою була Зеленодольська громада. Понівечена інфраструктура.

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