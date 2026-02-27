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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Понад 30 атак за день: окупанти били по трьох районах Дніпропетровщини, пошкоджено підприємство, ліцей та адмінбудівлю

Обстріли Дніпропетровщини

Упродовж дня 27 лютого російські війська більш ніж 30 разів атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджено п’ятиповерхівки і приватні будинки, підприємство, ліцей, адмінбудівлю, авто.

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Криворізький і Синельниківський райони

Також читайте: У Кривому Розі "шахед" влучив у п’ятиповерхівку: є постраждалі (оновлено)

Автор: 

обстріл (34335) Нікополь (1555) Дніпропетровська область (5099) Криворізький район (398) Нікопольський район (788) Синельниківський район (551)
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