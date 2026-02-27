Понад 30 атак за день: окупанти били по трьох районах Дніпропетровщини, пошкоджено підприємство, ліцей та адмінбудівлю

Упродовж дня 27 лютого російські війська більш ніж 30 разів атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджено п’ятиповерхівки і приватні будинки, підприємство, ліцей, адмінбудівлю, авто.

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Криворізький і Синельниківський райони

На Криворіжжі росіяни атакували Грушівську громаду.

На Синельниківщині - Покровську громаду.

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