Новости Обстрелы Днепропетровщины
377 0

Атака на Днепропетровскую область: разрушены дома, в Покровской громаде погиб мужчина

Обстрел Днепропетровской области 2 марта: в Покровской общине погиб мужчина

В ночь на 2 марта россияне атаковали БПЛА, артиллерией и КАБами три района Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

Синельниковский район

Россияне целились КАБами по Покровской громаде. Разрушены два частных дома, еще четыре повреждены.

Погиб 55-летний мужчина. Его тело спасатели достали из-под завалов одного из разрушенных домов.

Никопольский район

Враг атаковал Никополь артиллерией и дронами, Мировскую громаду обстрелял РСЗО.
Поврежден многоквартирный дом, линия электропередачи и не эксплуатируемое здание.

Криворожский район

Оккупанты нанесли удары БПЛА по Кривому Рогу и Апостоловской громаде.

Произошли пожары, повреждены предприятие и инфраструктура.

"Ночью враг в очередной раз осуществил массированную атаку на наш город. В небе над областью было сбито 6 БПЛА, но были и попадания. В результате атаки повреждены предприятия. Повреждения значительные, возникло несколько пожаров. На места были направлены все оперативные службы. Локализация и тушение пожаров, а также ликвидация других последствий продолжается", - сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

