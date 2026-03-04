Ворог ударив "шахедами" по об’єкту транспортної інфраструктури в Миколаєві. Кім пригрозив за публікацію відео з наслідками атаки

Сьогодні, 4 березня, зранку війська РФ атакували ударними дронами обʼєкт транспортної інфраструктури у Миколаєві.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Атака на Миколаїв

"Миколаїв. Внаслідок атаки шахедів пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа. Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Всі служби працюють", - наголосив він.

"Діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали наслідки атаки, розцінюю як допомогу ворогу. Будуть відповідні дії", - додав Кім.

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Варто додати, що наразі у соцмережах активно поширюють відео та фото, де, як стверджується, зафіксовано наслідки удару РФ по пасажирському потягу в Миколаєві. Цензор.НЕТ з міркувань безпеки їх не публікує до появи офіційної інформації щодо наслідків.