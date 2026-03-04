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Новини Обстріли Миколаєва
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Ворог ударив "шахедами" по об’єкту транспортної інфраструктури в Миколаєві. Кім пригрозив за публікацію відео з наслідками атаки

шахед над Миколаєвом

Сьогодні, 4 березня, зранку війська РФ атакували ударними дронами обʼєкт транспортної інфраструктури у Миколаєві.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Атака на Миколаїв

"Миколаїв. Внаслідок атаки шахедів пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа. Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Всі служби працюють", - наголосив він. 

"Діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали наслідки атаки, розцінюю як допомогу ворогу. Будуть відповідні дії", - додав Кім.

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Варто додати, що наразі у соцмережах активно поширюють відео та фото, де, як стверджується, зафіксовано наслідки удару РФ по пасажирському потягу в Миколаєві. Цензор.НЕТ з міркувань безпеки їх не публікує до появи офіційної інформації щодо наслідків.

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Миколаїв (1904) Миколаївська область (2455) обстріл (34415) Шахед (2257) Миколаївський район (213)
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Топ коментарі
+18
за тебя тоже пора взяться
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04.03.2026 09:35 Відповісти
+13
"Діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали наслідки атаки, розцінюю як допомогу ворогу. Будуть відповідні дії", написав Кім.
А розмінування Чонгару, відведення наших військ, що дозволило кцапам захопити половину півдня не є діями на користь ворога? А стелити всі ці роки асфальт по всій Миколаївській області, замість допомоги ЗСУ не є злочином? А заміна в місті всіх нових і нормальних лавочок на нові, заміна світлофорів на нові(нових), по третьому колу бруківки та зупинок по всьому місту не є злочином влади? Як на мене, то в країні ніби війна.
Що стосується шахедів, так вони кошмарили центр міста зночі і до самого ранку, поки не прилетіли туди, кудли бажали. Виникає логічне запитання, їх запустили з передмістя Миколаєва, чи з Криму і вони пролетіли все море, Херсонську область і пів Миколаївської. Чому не збиваються ще на піфдльоті до міста? Немає чим? А на асфальт під час війни грошей вистачає?
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04.03.2026 10:07 Відповісти
+11
а вам хіба Оманська Гнида не обіцяв допомогти закрити небо ? ))
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04.03.2026 09:37 Відповісти
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за тебя тоже пора взяться
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04.03.2026 09:35 Відповісти
Щось Кім розпатякався ... коли йому негайно треба підтримати ЛІДОРА в допомозі Еміратам захиститися від іранських дронів ... як вчора ЛІДОР пообіцяв їхньому Президенту.
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04.03.2026 11:54 Відповісти
а вам хіба Оманська Гнида не обіцяв допомогти закрити небо ? ))
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04.03.2026 09:37 Відповісти
Це ж Миколаївщина в Україні, а не на Близькому Сході.
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04.03.2026 11:27 Відповісти
Між "запропонував" і "відправив" є деяка різниця.
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04.03.2026 10:16 Відповісти
ну тобто всі експерти на місцях ..а що тоді влучає ? )) (це риторичне якщо що)

Ви з подоляковської ОПи ? )

ви там перекажіть в ОПі що Оманська Гнида ще фламінги може запропонувати
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04.03.2026 10:22 Відповісти
Те саме можна і у русні спитати: а де були ваші "архангєли" і "сталінскіє соколи", ваші ЗРК, ВКС, РЕБ коли в новоросійськ летіло?
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04.03.2026 10:24 Відповісти
біжи в ОПу за премією зебот )

zестрєлочнік з тебе зачьотний ))
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04.03.2026 10:29 Відповісти
Тобто коли у русні при її можливостях все одно "пропущені" - це нормально.
Коли у України, яку бомбардують на порядок інтенсивніше при в рази менших можливостях - це зрада.
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04.03.2026 11:43 Відповісти
А шо там такого крамольного? Стоїть потяг, один з вагонів горить, навколо бігають люди. Все.
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04.03.2026 09:45 Відповісти
Кім просто тухлий пи₴дун, яким завжди був.
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04.03.2026 09:56 Відповісти
А балабол кім кацапам не хоче нічим пригрозити?
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04.03.2026 09:54 Відповісти
Да, как коренной житель славного города Николаев ,могу предположить что выражение, два дебила это сила, подходят к Киму и Сенкевичу просто идеально...
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04.03.2026 09:55 Відповісти
"Діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали наслідки атаки, розцінюю як допомогу ворогу. Будуть відповідні дії", написав Кім.
А розмінування Чонгару, відведення наших військ, що дозволило кцапам захопити половину півдня не є діями на користь ворога? А стелити всі ці роки асфальт по всій Миколаївській області, замість допомоги ЗСУ не є злочином? А заміна в місті всіх нових і нормальних лавочок на нові, заміна світлофорів на нові(нових), по третьому колу бруківки та зупинок по всьому місту не є злочином влади? Як на мене, то в країні ніби війна.
Що стосується шахедів, так вони кошмарили центр міста зночі і до самого ранку, поки не прилетіли туди, кудли бажали. Виникає логічне запитання, їх запустили з передмістя Миколаєва, чи з Криму і вони пролетіли все море, Херсонську область і пів Миколаївської. Чому не збиваються ще на піфдльоті до міста? Немає чим? А на асфальт під час війни грошей вистачає?
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04.03.2026 10:07 Відповісти
Саме так - останім часом ті шахеди по пів годи шниряють над містом і вибирають собі все шо їм заманеться. Оті мобільні, кулеметні групи, без самонавідних ракет малої дальності, нажаль нічого не вирішують. Іншого зеленский не виробляє - тіки призови до якихось могучих, потужних дій. А, ще якись плани.
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04.03.2026 11:42 Відповісти
Розумію, організація оборони - це нє члєном по роялю. А іншого зелень і не знає, і не вміє. Шахед -- швидкість до 150 км, чути на відстані до 10 км. Технологічний фоновий шум ( особливо вночі) практично нульовий. Направлені мікрофони по колу на відстані 300-- 500 м на багатоповерхівках об'єднані в комп'ютерну мережу , стаціонарні кулеметні пости в таких же кількостях та умовах. Перша лінія 20--30 постів, друга лінія 15-20 постів захист особливо важливих об'єктів. Спеціалісти є, обладнання є, зброя є, -- потрібно тільки бажання і гроші , а не записувати відосики та тирити, і розказувати що має робити мер.
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04.03.2026 13:46 Відповісти
До кулеметних групп ще потрібно мати потужні прожектори - бо, запевняю тебе на 100%, бо я тут і все бачу - а бачу те шо в ночі чи коли тучі закрили небо - ніхріна не видно. До дупи ті об'єднання через комп для кулеметів - вивести це все на самонавідні, дешеві ракети - це клас. Але у тому класі де навчалась гнида - була тіки ржака та конопля.
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04.03.2026 14:01 Відповісти
Це все вімазки-- чекати на самонавідні, дешеві ракети, замість організації захисту-- це і є стиль зелені. А зараз починають ямочний ремонт доріг -- це ж скільки натирять -- і на кулемети і на самонавідні, дешеві і золоті ракети, вистачить.
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04.03.2026 21:49 Відповісти
 
 