Ворог ударив "шахедами" по об’єкту транспортної інфраструктури в Миколаєві. Кім пригрозив за публікацію відео з наслідками атаки
Сьогодні, 4 березня, зранку війська РФ атакували ударними дронами обʼєкт транспортної інфраструктури у Миколаєві.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Атака на Миколаїв
"Миколаїв. Внаслідок атаки шахедів пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа. Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Всі служби працюють", - наголосив він.
"Діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали наслідки атаки, розцінюю як допомогу ворогу. Будуть відповідні дії", - додав Кім.
Варто додати, що наразі у соцмережах активно поширюють відео та фото, де, як стверджується, зафіксовано наслідки удару РФ по пасажирському потягу в Миколаєві. Цензор.НЕТ з міркувань безпеки їх не публікує до появи офіційної інформації щодо наслідків.
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Ви з подоляковської ОПи ? )
ви там перекажіть в ОПі що Оманська Гнида ще фламінги може запропонувати
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zестрєлочнік з тебе зачьотний ))
Коли у України, яку бомбардують на порядок інтенсивніше при в рази менших можливостях - це зрада.
А розмінування Чонгару, відведення наших військ, що дозволило кцапам захопити половину півдня не є діями на користь ворога? А стелити всі ці роки асфальт по всій Миколаївській області, замість допомоги ЗСУ не є злочином? А заміна в місті всіх нових і нормальних лавочок на нові, заміна світлофорів на нові(нових), по третьому колу бруківки та зупинок по всьому місту не є злочином влади? Як на мене, то в країні ніби війна.
Що стосується шахедів, так вони кошмарили центр міста зночі і до самого ранку, поки не прилетіли туди, кудли бажали. Виникає логічне запитання, їх запустили з передмістя Миколаєва, чи з Криму і вони пролетіли все море, Херсонську область і пів Миколаївської. Чому не збиваються ще на піфдльоті до міста? Немає чим? А на асфальт під час війни грошей вистачає?