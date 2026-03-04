РУС
Новости Обстрелы Николаева
1 062 10

Враг нанес удар "шахедами" по объекту транспортной инфраструктуры в Николаеве. Ким пригрозил за публикацию видео с последствиями атаки

шахед над Николаевом

Сегодня, 4 марта, утром войска РФ атаковали ударными дронами объект транспортной инфраструктуры в Николаеве.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака на Николаев

"Николаев. В результате атаки шахедов поврежден объект транспортной инфраструктуры. Возник пожар. Легкие ранения получил мужчина, он госпитализирован. Все службы работают", - подчеркнул он. 

"Деятельность пабликов, которые почти в режиме реального времени выложили последствия атаки, расцениваю как помощь врагу. Будут соответствующие действия", - добавил Ким.

Читайте также: РФ не отказалась от планов захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, - Палиса

Стоит добавить, что сейчас в соцсетях активно распространяют видео и фото, где, как утверждается, зафиксированы последствия удара РФ по пассажирскому поезду в Николаеве. Цензор.НЕТ из соображений безопасности их не публикует до появления официальной информации о последствиях.

Автор: 

Николаев (466) Николаевская область (589) обстрел (15156) Шахед (1711) Николаевский район (161)
за тебя тоже пора взяться
показать весь комментарий
04.03.2026 09:35 Ответить
а вам хіба Оманська Гнида не обіцяв допомогти закрити небо ? ))
показать весь комментарий
04.03.2026 09:37 Ответить
Президент Володимир Зеленський запропонував направити на https://suspilne.media/tag/blizkij-shid/ Близький Схід найкращих українських експертів зі збивання іранських безпілотників

всіх експертів Оманська Гнида відправив на Близький Схід

невже тобі кім про це не сказав твій хазяїн з ОПи ? )
показать весь комментарий
04.03.2026 09:39 Ответить
Між "запропонував" і "відправив" є деяка різниця.
показать весь комментарий
04.03.2026 10:16 Ответить
А шо там такого крамольного? Стоїть потяг, один з вагонів горить, навколо бігають люди. Все.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:45 Ответить
Кім просто тухлий пи₴дун, яким завжди був.
показать весь комментарий
04.03.2026 09:56 Ответить
А балабол кім кацапам не хоче нічим пригрозити?
показать весь комментарий
04.03.2026 09:54 Ответить
Да, как коренной житель славного города Николаев ,могу предположить что выражение, два дебила это сила, подходят к Киму и Сенкевичу просто идеально...
показать весь комментарий
04.03.2026 09:55 Ответить
"Цензор.НЕТ з міркувань безпеки їх не публікує до появи офіційної інформації щодо наслідків."
Ви що перетворились в додаток для подоляківської пропаганди?
показать весь комментарий
04.03.2026 10:05 Ответить
"Діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали наслідки атаки, розцінюю як допомогу ворогу. Будуть відповідні дії", написав Кім.
А розмінування Чонгару, відведення наших військ, що дозволило кцапам захопити половину півдня не є діями на користь ворога? А стелити всі ці роки асфальт по всій Миколаївській області, замість допомоги ЗСУ не є злочином? А заміна в місті всіх нових і нормальних лавочок на нові, заміна світлофорів на нові(нових), по третьому колу бруківки та зупинок по всьому місту не є злочином влади? Як на мене, то в країні ніби війна.
Що стосується шахедів, так вони кошмарили центр міста зночі і до самого ранку, поки не прилетіли туди, кудли бажали. Виникає логічне запитання, їх запустили з передмістя Миколаєва, чи з Криму і вони пролетіли все море, Херсонську область і пів Миколаївської. Чому не збиваються ще на піфдльоті до міста? Немає чим? А на асфальт під час війни грошей вистачає?
показать весь комментарий
04.03.2026 10:07 Ответить
 
 