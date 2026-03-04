Враг нанес удар "шахедами" по объекту транспортной инфраструктуры в Николаеве. Ким пригрозил за публикацию видео с последствиями атаки
Сегодня, 4 марта, утром войска РФ атаковали ударными дронами объект транспортной инфраструктуры в Николаеве.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Атака на Николаев
"Николаев. В результате атаки шахедов поврежден объект транспортной инфраструктуры. Возник пожар. Легкие ранения получил мужчина, он госпитализирован. Все службы работают", - подчеркнул он.
"Деятельность пабликов, которые почти в режиме реального времени выложили последствия атаки, расцениваю как помощь врагу. Будут соответствующие действия", - добавил Ким.
Стоит добавить, что сейчас в соцсетях активно распространяют видео и фото, где, как утверждается, зафиксированы последствия удара РФ по пассажирскому поезду в Николаеве. Цензор.НЕТ из соображений безопасности их не публикует до появления официальной информации о последствиях.
Президент Володимир Зеленський запропонував направити на https://suspilne.media/tag/blizkij-shid/ Близький Схід найкращих українських експертів зі збивання іранських безпілотників
всіх експертів Оманська Гнида відправив на Близький Схід
невже тобі кім про це не сказав твій хазяїн з ОПи ? )
Ви що перетворились в додаток для подоляківської пропаганди?
А розмінування Чонгару, відведення наших військ, що дозволило кцапам захопити половину півдня не є діями на користь ворога? А стелити всі ці роки асфальт по всій Миколаївській області, замість допомоги ЗСУ не є злочином? А заміна в місті всіх нових і нормальних лавочок на нові, заміна світлофорів на нові(нових), по третьому колу бруківки та зупинок по всьому місту не є злочином влади? Як на мене, то в країні ніби війна.
Що стосується шахедів, так вони кошмарили центр міста зночі і до самого ранку, поки не прилетіли туди, кудли бажали. Виникає логічне запитання, їх запустили з передмістя Миколаєва, чи з Криму і вони пролетіли все море, Херсонську область і пів Миколаївської. Чому не збиваються ще на піфдльоті до міста? Немає чим? А на асфальт під час війни грошей вистачає?