Враг нанес удар "шахедами" по объекту транспортной инфраструктуры в Николаеве. Ким пригрозил за публикацию видео с последствиями атаки

Сегодня, 4 марта, утром войска РФ атаковали ударными дронами объект транспортной инфраструктуры в Николаеве.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака на Николаев

"Николаев. В результате атаки шахедов поврежден объект транспортной инфраструктуры. Возник пожар. Легкие ранения получил мужчина, он госпитализирован. Все службы работают", - подчеркнул он.

"Деятельность пабликов, которые почти в режиме реального времени выложили последствия атаки, расцениваю как помощь врагу. Будут соответствующие действия", - добавил Ким.

Читайте также: РФ не отказалась от планов захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, - Палиса

Стоит добавить, что сейчас в соцсетях активно распространяют видео и фото, где, как утверждается, зафиксированы последствия удара РФ по пассажирскому поезду в Николаеве. Цензор.НЕТ из соображений безопасности их не публикует до появления официальной информации о последствиях.