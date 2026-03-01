РУС
РФ не отказалась от планов захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, - Палиса

Палиса назвал города, которые РФ до сих пор мечтает оккупировать

Войска РФ не отказались от планов захвата четырех областных центров Украины – Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал ВСУ Павел Палиса в интервью проекту "Радио Свобода" "Донбасс.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Планы РФ

Палису спросили, видит ли он признаки того, что Россия готовится прекратить войну против Украины.

"Я вижу амбициозные планы Московщины. Они не отказались от захвата Донецкой области. Они все еще планируют создание буферной зоны на территории Харьковской и Сумской областей. Они рассчитывают максимально продвинуться в Днепропетровской и Запорожской областях и создать условия, когда они смогут претендовать на захват Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы. На данный момент объективно у россиян я не вижу возможностей реализовать эти планы в ближайшие шесть месяцев", - сказал бригадный генерал.

Читайте также: Путин хочет отрезать Украину от Черного моря и оккупировать все к востоку от реки Днепр, - Палиса

По словам Палисы, российские войска за 2025 год оккупировали "менее процента от общей территории Украины, потеряв более 450 тысяч своих военных".

Он считает, что для оккупации 6 тысяч квадратных километров, находящихся под контролем Украины в Донецкой области, российским военным "понадобится ориентировочно полтора года" и "ресурс, равный величине нынешней группировки Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины".

"Им будет очень трудно это сделать. Это будет совсем не так быстро, как они себе хотят", - считает заместитель руководителя ОП.

Смотрите также: Палиса после поездки на фронт: Бригады получили прямое пополнение в соответствии с решением Ставки. ФОТОрепортаж

Топ комментарии
+7
Так вони й від всієї України не відмовились
01.03.2026 22:50 Ответить
+5
То продовжував би захищати наші землі, а не прислужувати пройдисвітам з ОП. Це ж який «аналітичний розум» треба мати, щоб сказати очевидне!
01.03.2026 22:54 Ответить
+4
Просто геній. Як він до такого додумався?
01.03.2026 22:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вони й від всієї України не відмовились
01.03.2026 22:50 Ответить
То продовжував би захищати наші землі, а не прислужувати пройдисвітам з ОП. Це ж який «аналітичний розум» треба мати, щоб сказати очевидне!
01.03.2026 22:54 Ответить
Просто геній. Як він до такого додумався?
01.03.2026 22:56 Ответить
В ОП всі знають плани путлера. Дивно? Не думаю.
01.03.2026 23:29 Ответить
А Буданов вірить у "мирні переговори"... Чи ці "переговори" передбачають віддати і ці області рф?
01.03.2026 22:58 Ответить
Звісно, Путло Погане досі бачить Неньку під ЗЕленою приправою і не втрачає апетиту гризти країну!
01.03.2026 23:00 Ответить
Так, не відмовились.
Тому у названих містах треба збільшити витрати на ремонт доріг та на перекладання тротуарної плитки.
01.03.2026 23:00 Ответить
Майор Ухослишность...
Аналітика 80-го левела з ОПи
01.03.2026 23:01 Ответить
А можна мені покинути одне з цих міст?
01.03.2026 23:10 Ответить
Нет нельзя.Эти города тебе придётся защищать ну или к врагу в услужение переметнуться.Хотя так и так воевать придётся 😆
01.03.2026 23:15 Ответить
НІЗАЩО!

Manufactured Dilemma (у перекладі - штучна дилема) - це психологічний та риторичний прийом, який використовується для маніпуляції та впливу на рішення.

💡 Що це означає?



Нав'язування вибору: Людям пропонують вибір лише між двома варіантами, причому обидва є небажаними, негативними або несуть значні втрати (наприклад, "вибір між поразкою і ще більшою поразкою").

Приховування альтернатив: Справжня мета маніпуляції полягає в тому, щоб приховати третій (або більше) варіант, який міг би бути кращим, конструктивним чи вигіднішим.

Ілюзія неминучості: Створюється враження, що вибір вже зроблено, і залишилося лише обрати менше зло, хоча насправді існують інші можливості.

Переведення уваги: Прийом часто використовується в політиці для переведення уваги з конкретних питань, фактів та відповідальності на емоційну драму, моральність або "високу місію".

***

Простими словами: Це коли вам кажуть "або А, або Б", де і А, і Б погані, але замовчують, що насправді можна зробити В, Г або Д, які можуть вирішити проблему без втрат.
01.03.2026 23:19 Ответить
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003

01.03.2026 23:11 Ответить
Так це стара муйня ще 2024 року. З того часу дещо змінилось...
показать весь комментарий
Сенсація? Вийшов такий Пророк Офісний, і відкрив Світу очі.
показать весь комментарий
Зе про зиму холодную,этот про аппетит рашки.Идиотизм.Очевидцы хреновы.
показать весь комментарий
Він вважає, що для окупації 6 тисяч квадратних кілометрів, які перебувають під контролем України в Донецькій області, російським військовим "знадобиться орієнтовно півтора року" ........ Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть",- вважає заступник керівника ОП. Джерело: https://censor.net/ua/n3603036

Півтора року це не швидко?
01.03.2026 23:26 Ответить
А через 6 месяцев? Как-то оно будет да?)
01.03.2026 23:38 Ответить
секрет Полищинеля
01.03.2026 23:40 Ответить
 
 