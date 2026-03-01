РФ не отказалась от планов захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, - Палиса

Войска РФ не отказались от планов захвата четырех областных центров Украины – Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал ВСУ Павел Палиса в интервью проекту "Радио Свобода" "Донбасс.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Планы РФ

Палису спросили, видит ли он признаки того, что Россия готовится прекратить войну против Украины.

"Я вижу амбициозные планы Московщины. Они не отказались от захвата Донецкой области. Они все еще планируют создание буферной зоны на территории Харьковской и Сумской областей. Они рассчитывают максимально продвинуться в Днепропетровской и Запорожской областях и создать условия, когда они смогут претендовать на захват Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы. На данный момент объективно у россиян я не вижу возможностей реализовать эти планы в ближайшие шесть месяцев", - сказал бригадный генерал.

По словам Палисы, российские войска за 2025 год оккупировали "менее процента от общей территории Украины, потеряв более 450 тысяч своих военных".

Он считает, что для оккупации 6 тысяч квадратных километров, находящихся под контролем Украины в Донецкой области, российским военным "понадобится ориентировочно полтора года" и "ресурс, равный величине нынешней группировки Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины".

"Им будет очень трудно это сделать. Это будет совсем не так быстро, как они себе хотят", - считает заместитель руководителя ОП.

