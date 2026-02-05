Палиса после поездки на фронт: Бригады получили прямое пополнение в соответствии с решением Ставки

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса посетил на фронте ряд корпусов и бригад.

Об этом он рассказал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Бригады получили пополнение

"Бригады получили прямое пополнение в соответствии с решением Ставки и приступили к подготовке. В целом отзывы положительные и вселяют осторожный оптимизм. Мы будем и в дальнейшем мониторить выполнение. Неплохой результат показывают отдельные не так давно созданные подразделения. Они окрепли, стали увереннее в действиях и агрессивнее в планах. Безусловно, это заслуга всех коллективов", - рассказал Палиса.

Также он отметил, что пехотные бригады значительно увеличили количественные и качественные возможности по применению БПаК и НРК.

Корпуса все еще фрагментированы

Озвучил Палиса и проблемные вопросы по итогам своей поездки.

"Корпуса все еще фрагментированы, продолжается формирование комплекса сил. Хотелось бы быстрее. Командир корпуса должен иметь реальные рычаги, которые влияют на ход ведения боевых действий в полосе своего корпуса. В ближайшее время обсудим это с министром обороны Михаилом Федоровым", - заявил заместитель руководителя ОП.

Также он отметил, что противник наращивает беспилотную составляющую, и на некоторых участках фронта стали чаще фиксировать применение тяжелых бомберов. Со временем, по словам Палисы, "это может создать для нас дополнительные трудности, поэтому подумаем, как с этим бороться".

"Есть вопросы по обеспечению необходимыми средствами поражения БПЛА. Децентрализованное финансирование бригад работает и дает командирам определенную гибкость, но оно не может и не должно заменять централизованное снабжение. Координация огневого поражения требует изменений, которые диктует поле боя. На мой взгляд, командиры предложили несколько хороших идей, попробуем реализовать", - подытожил Палиса.

