Палиса после поездки на фронт: Бригады получили прямое пополнение в соответствии с решением Ставки
Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса посетил на фронте ряд корпусов и бригад.
Об этом он рассказал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Бригады получили пополнение
"Бригады получили прямое пополнение в соответствии с решением Ставки и приступили к подготовке. В целом отзывы положительные и вселяют осторожный оптимизм. Мы будем и в дальнейшем мониторить выполнение. Неплохой результат показывают отдельные не так давно созданные подразделения. Они окрепли, стали увереннее в действиях и агрессивнее в планах. Безусловно, это заслуга всех коллективов", - рассказал Палиса.
Также он отметил, что пехотные бригады значительно увеличили количественные и качественные возможности по применению БПаК и НРК.
Корпуса все еще фрагментированы
Озвучил Палиса и проблемные вопросы по итогам своей поездки.
"Корпуса все еще фрагментированы, продолжается формирование комплекса сил. Хотелось бы быстрее. Командир корпуса должен иметь реальные рычаги, которые влияют на ход ведения боевых действий в полосе своего корпуса. В ближайшее время обсудим это с министром обороны Михаилом Федоровым", - заявил заместитель руководителя ОП.
Также он отметил, что противник наращивает беспилотную составляющую, и на некоторых участках фронта стали чаще фиксировать применение тяжелых бомберов. Со временем, по словам Палисы, "это может создать для нас дополнительные трудности, поэтому подумаем, как с этим бороться".
"Есть вопросы по обеспечению необходимыми средствами поражения БПЛА. Децентрализованное финансирование бригад работает и дает командирам определенную гибкость, но оно не может и не должно заменять централизованное снабжение. Координация огневого поражения требует изменений, которые диктует поле боя. На мой взгляд, командиры предложили несколько хороших идей, попробуем реализовать", - подытожил Палиса.
тому що хоч жінки у нас бойові.
знову Святий Миколай ?
паліса з торби роздає слухняним комбригам привезені подаруночки - солдатиків для поповнення особовим складом.
піарна показуха замість планової роботи по мобілізації
Для зебілів без мізків - сойдєт!
Одразу видно, що з фронту..
Та й є статті де все видно, зір наприклад, достатньо пройти апарат і перевірку на різкість. А там де виписки, висновки, історію лікування треба там воно й так було 50/50