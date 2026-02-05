Палиса после поездки на фронт: Бригады получили прямое пополнение в соответствии с решением Ставки

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса посетил на фронте ряд корпусов и бригад.

Бригады получили пополнение

"Бригады получили прямое пополнение в соответствии с решением Ставки и приступили к подготовке. В целом отзывы положительные и вселяют осторожный оптимизм. Мы будем и в дальнейшем мониторить выполнение. Неплохой результат показывают отдельные не так давно созданные подразделения. Они окрепли, стали увереннее в действиях и агрессивнее в планах. Безусловно, это заслуга всех коллективов", - рассказал Палиса.

Фото: фб-страница Павла Палисы

Также он отметил, что пехотные бригады значительно увеличили количественные и качественные возможности по применению БПаК и НРК.

Фото: фб-страница Павла Палисы

Корпуса все еще фрагментированы

Озвучил Палиса и проблемные вопросы по итогам своей поездки.

"Корпуса все еще фрагментированы, продолжается формирование комплекса сил. Хотелось бы быстрее. Командир корпуса должен иметь реальные рычаги, которые влияют на ход ведения боевых действий в полосе своего корпуса. В ближайшее время обсудим это с министром обороны Михаилом Федоровым", - заявил заместитель руководителя ОП.

Фото: фб-страница Павла Палисы

Также он отметил, что противник наращивает беспилотную составляющую, и на некоторых участках фронта стали чаще фиксировать применение тяжелых бомберов. Со временем, по словам Палисы, "это может создать для нас дополнительные трудности, поэтому подумаем, как с этим бороться".

"Есть вопросы по обеспечению необходимыми средствами поражения БПЛА. Децентрализованное финансирование бригад работает и дает командирам определенную гибкость, но оно не может и не должно заменять централизованное снабжение. Координация огневого поражения требует изменений, которые диктует поле боя. На мой взгляд, командиры предложили несколько хороших идей, попробуем реализовать", - подытожил Палиса.

Фото: фб-страница Павла Палисы

+33
Тьфу! куди ця країна котиться одні дуполизи...
05.02.2026 19:27 Ответить
+30
Цікаві фото... якісні... професійні... чістенькі...
Одразу видно, що з фронту..
05.02.2026 19:38 Ответить
+21
а просто без відрядженнь zельоних гнид це поповнення не відбувається?
05.02.2026 19:36 Ответить
Паліса відзвітував. Добре. Чекаю як про це відзвітують комбриги яки не сцяться жОПи.
05.02.2026 19:21 Ответить
Мобілізовуй, кацап. Але жинок не чипай бо ваши Наташи будуть обслуговувати солдат НВАК (НОАК) та гасторбайтерів з Індії.
05.02.2026 20:46 Ответить
авжеж - якщо кожен ухилянт замість себе пошле на фронт свою жінку з дітьми, то орки здригнуться та втечуть.

тому що хоч жінки у нас бойові.

.
05.02.2026 22:14 Ответить
Ні, потрібно мобілізувати всіх броненосців
05.02.2026 22:27 Ответить
дежавю.
знову Святий Миколай ?
паліса з торби роздає слухняним комбригам привезені подаруночки - солдатиків для поповнення особовим складом.

піарна показуха замість планової роботи по мобілізації

.
05.02.2026 22:11 Ответить
"Бригади отримали позитивне поповнення з бусифікованих, у них в усіх усмішка до вух!"
05.02.2026 19:21 Ответить
Тьфу! куди ця країна котиться одні дуполизи...
05.02.2026 19:27 Ответить
летить в писту
05.02.2026 19:29 Ответить
а просто без відрядженнь zельоних гнид це поповнення не відбувається?
05.02.2026 19:36 Ответить
А де тоді селфі робити ? А так , поглянь он, чистенька формочка , всьо торчком (( Ну як Кучма "в молодості" при відвіданні донецьких шахт ((
05.02.2026 22:05 Ответить
Та ,да. Допоки Вобік не прогундосив у суфльор, ніхто і пальцем 4 роки віни не шевелив. А тут зразу і попонення по самі помідори і НРК...
Для зебілів без мізків - сойдєт!
06.02.2026 01:11 Ответить
паліса успішно пройшов курс молодого пдораса в опі. тепер він знає, що пздіти і фоткатись-це все, що він повинен робити.
05.02.2026 19:37 Ответить
Цікаві фото... якісні... професійні... чістенькі...
Одразу видно, що з фронту..
05.02.2026 19:38 Ответить
І убд давним давно у всіх у них є..
05.02.2026 19:46 Ответить
два ****** полкана ****** як дихают, зараз пішли перегляди ВЛК і багато обмеженних і навіть інвалідів стают штурмами.
05.02.2026 19:38 Ответить
Звідки інфа?
05.02.2026 19:40 Ответить
Військові закликають бусифікованими заміщати військових які приникались в тилу. А висвободжений резерв переводити в штурми. Армія більше мільйону- а воювати нікому.
05.02.2026 19:47 Ответить
Звідки інфа про обмежених? Відомо про зміни в 402 наказі, чи просто хотілки влкшників?
05.02.2026 20:07 Ответить
Все банальніше, та засновано на бюрократії. Просто не дають можливості походити по лікарям та оновити медичні документи, щоб підтвердити категорію Б під час чергової ВЛК.
05.02.2026 21:43 Ответить
Та там якісь зміни анонсували, казали що будуть скорочувати список хворіб які непридатність дають (хоча потім ніби спростовували, але то таке). Тому й питаю.
Та й є статті де все видно, зір наприклад, достатньо пройти апарат і перевірку на різкість. А там де виписки, висновки, історію лікування треба там воно й так було 50/50
05.02.2026 22:03 Ответить
Без цього радника комірника поповнення на фронті не було б. Слава Лідару і відділу кадрів!
05.02.2026 19:43 Ответить
а цей паліса військовий чи уже списаний?
05.02.2026 19:47 Ответить
інвалід
05.02.2026 19:59 Ответить
Круто.Зам завгоспа прям повноваження міністра оборони має.
05.02.2026 19:49 Ответить
А хто він такий, який має досвід та відношення до військових, чи вже отримав учасника бойових дій.
05.02.2026 19:55 Ответить
а ск вже потікало поповенення напряму з бригад? а не з навчальних центрів... проблема в відлові немотивованих людей прямо з вулиці
05.02.2026 20:15 Ответить
ну то пополнение знаем, словленные наркоши, вышедшие за дозой, калеки и тому , кому за месяц до 60лет
05.02.2026 20:31 Ответить
Якщо через таких русня вже два роки не може забрати рештки Донбасу, при їх постачанні та тотальній перевазі у повітрі, то як назвати їх "вторую армію міра"?
05.02.2026 20:38 Ответить
да плевать мне на кацапов, мне народ украинский жалко, изведут весь в окопах, а у кацапов бурятов полная тайга
05.02.2026 21:39 Ответить
Погоджуюсь. Але якраз буряти у них закінчуються.
06.02.2026 05:19 Ответить
Мабуть для вящєй сохранності украінского народа треба віддати Україну росії.
06.02.2026 09:38 Ответить
ще один фотожопер
05.02.2026 20:34 Ответить
дякуйте нелоху за проект "18-23"...
05.02.2026 20:40 Ответить
Цікаво ...хтось вірить в це шапіто?
05.02.2026 22:22 Ответить
Костенко м'ясник, заявляє, що прости мирних переговорів і погрожує кримінальними справами учасникам. Кому війна, а кому мати рідна.
05.02.2026 23:48 Ответить
Якою була мета Курської операції? Чого досягли і що планували? За що поклали стільки ні в чому не винних людей, більшість із яких ще й нахапали і притягли силою, часто не зовсім придатних? Чи потрібно би нам було воювати ще з 10-15 тис. навчених і підготовлених північнокорейців, якби не ця операція. Плюс к кацапам. Ще ціла армія! І на кому за це відповідальність, чи не час його кинути в піхоту, як він кидає в окоп людей обмежено придатних, без ваєнніка, які раніше не стріляли і повністю до цього не готові? Це називається тиранія. При тому, що не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати?
05.02.2026 23:51 Ответить
Це вони фотки робили у тому павільоні де Фламінго збирають - там похрін які декорації ставить - все можуть потужні ракетобудівельники.
06.02.2026 00:20 Ответить
паліса ти ***** або хрестик зніми або труси надінь --- якщо на фронті все так добре то чому на ..мудафоні.. єдиному зранку до вечора військові наші просять на дрони . на джипи . на акумулятори і т. д. зранку до вечора просять донатити . придворний зелений волонтер притула міліард збирає .просить здавати --- михайлова купила два джипа ні не на фронт а собі і хоче ..ролс-ройс.. --- а в основном прєкрасная маркіза всьо харашо всьо харашо --- під час війни фонд ПОРОШЕНКА витратив на ЗСУ 6 мільярдів грн з них 5 мільярдів це гроші ПОРОШЕНКА І РОДИНИ . і придворного притулу пересідєнт приймає на банковій в кабінеті а свого папєрєдніка ПОРОХА мстива . жадібна небрита морда чомусь не приймає --- чому воно так ненавидить ПЕТРА . хоч би ********** в мудафоні пояснила як з даунбасу ішли ешелони з вугіллям коли ПЕТРО був президентом . працювали теци і теси у квартирах було тепло і була електрика а зараз зелена ******** за те вугілля тягає ПОРОШЕНКА по судах . а державного зрадника баканова ваньку не чіпає
06.02.2026 08:37 Ответить
 
 