В 2025 году состоялся первый этап корпусной реформы. Сейчас перешли ко второму, - Сырский

Корпусная реформа ВСУ: Сырский сообщил о переходе ко второму этапу

В 2025 году состоялся первый этап перехода Вооруженных сил Украины на корпусную систему. Реформа позволила упорядочить и разгрузить систему управления войсками, а также повысить эффективность применения и обеспечения личного состава.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты формирования корпусов 

Как рассказал Сырский, во время формирования корпусов было перемещено более 36 000 военнослужащих с разных должностей, проведена боевая и оперативная подготовка, создано управление армейских корпусов и подчиненные им части корпусного комплекса.

По его словам, реформа позволила упорядочить и разгрузить систему управления войсками, а также повысить эффективность применения и обеспечения личного состава.

"До этого система органов управления базировалась на временно созданных оперативно-тактических группировках, где офицеры назначались на ротационной основе и были оторваны от основных должностей, что влияло на качество управления", - рассказал главком.

Кроме этого, по словам Сырского, корпусная реформа позволила определить командирам корпусов точное количество подчиненных бригад, обеспечить контроль за наличием войск на переднем крае и их логистическим обеспечением.

Впереди - второй этап

"Несмотря на активные боевые действия, мы перешли ко второму этапу. Он заключается в том, что мы начали перемещать бригады в свои управления. Там, где это возможно. И планируем это завершить в течение года", - заявил Сырский.

Автор: 

реформы (3978) ВСУ (7257) Александр Сырский (806)
⚡️Україна буде наступати, в обороні перемоги не здобудеш, - Сирський
18.01.2026 17:43 Ответить
- Ти хто?
- Командир корпусу!
- Так ти вчора був командиром танка!?
- Все розпродав: кулемет, паливо, гармату... Один корпус залишився)))
18.01.2026 17:43 Ответить
це вже яка zельона перемога ? ..третя ..десята ..сота ?

кому потрібні висери руснявого сирка головкома з батьками на паРаші
18.01.2026 17:48 Ответить
НЕ СПІШІТЬ ХЛОПЦІ! БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ. ЯКИХОСЬ 12 РОКІВ ПРОЙШЛО. ЧАСУ ЩЕ ВДОСТАЛЬ.
18.01.2026 17:49 Ответить
Це треба було робити ще 4 роки тому .
Чому це робиться лише зараз ?
18.01.2026 17:50 Ответить
Реформа это хорошо. Скоро будет 2-й этап. Но как отступали , так и отступаем.
18.01.2026 17:57 Ответить
 
 