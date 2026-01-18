В 2025 году состоялся первый этап корпусной реформы. Сейчас перешли ко второму, - Сырский

В 2025 году состоялся первый этап перехода Вооруженных сил Украины на корпусную систему. Реформа позволила упорядочить и разгрузить систему управления войсками, а также повысить эффективность применения и обеспечения личного состава.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты формирования корпусов

Как рассказал Сырский, во время формирования корпусов было перемещено более 36 000 военнослужащих с разных должностей, проведена боевая и оперативная подготовка, создано управление армейских корпусов и подчиненные им части корпусного комплекса.

По его словам, реформа позволила упорядочить и разгрузить систему управления войсками, а также повысить эффективность применения и обеспечения личного состава.

"До этого система органов управления базировалась на временно созданных оперативно-тактических группировках, где офицеры назначались на ротационной основе и были оторваны от основных должностей, что влияло на качество управления", - рассказал главком.

Кроме этого, по словам Сырского, корпусная реформа позволила определить командирам корпусов точное количество подчиненных бригад, обеспечить контроль за наличием войск на переднем крае и их логистическим обеспечением.

Впереди - второй этап

"Несмотря на активные боевые действия, мы перешли ко второму этапу. Он заключается в том, что мы начали перемещать бригады в свои управления. Там, где это возможно. И планируем это завершить в течение года", - заявил Сырский.

