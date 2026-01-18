У 2025 році відбувся перший етап корпусної реформи. Зараз перейшли до другого, - Сирський

Корпусна реформа ЗСУ: Сирський повідомив про перехід до другого етапу

У 2025 році відбувся перший етап переходу Збройних сил України на корпусну систему. Реформа дозволила впорядкувати та розвантажити систему управління військами, а також підвищити ефективність застосування та забезпечення особового складу.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Результати формування корпусів 

Як розповів Сирський, під час формування корпусів було переміщено понад 36 000 військовослужбовців з різних посад, проведено бойову та оперативну підготовку, створено управління армійських корпусів і підпорядковані їм частини корпусного комплекту.

За його словами, реформа дозволила впорядкувати та розвантажити систему управління військами, а також підвищити ефективність застосування та забезпечення особового складу.

"До цього система органів управління базувалася на тимчасово створених оперативно-тактичних угрупованнях, де офіцери призначалися на ротаційній основі та були відірвані від основних посад, що впливало на якість управління",- розповів головком.

Окрім цього, за словами Сирського, корпусна реформа дозволила визначити командирам корпусів точну кількість підпорядкованих бригад, забезпечити контроль за наявністю військ на передньому краї та їх логістичним забезпеченням.

Попереду другий етап

"Незважаючи на активні бойові дії, ми перейшли до другого етапу. Він полягає в тому, що ми почали переміщувати бригади до своїх управлінь. Там, де це можливо. І плануємо це завершити протягом року",- заявив Сирський.

- Ти хто?
- Командир корпусу!
- Так ти вчора був командиром танка!?
- Все розпродав: кулемет, паливо, гармату... Один корпус залишився)))
це вже яка zельона перемога ? ..третя ..десята ..сота ?

кому потрібні висери руснявого сирка головкома з батьками на паРаші
Брехня на папері. Як був совок так і лишився.
НЕ СПІШІТЬ ХЛОПЦІ! БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ. ЯКИХОСЬ 12 РОКІВ ПРОЙШЛО. ЧАСУ ЩЕ ВДОСТАЛЬ.
18.01.2026 17:49 Відповісти
Це треба було робити ще 4 роки тому .
Чому це робиться лише зараз ?
18.01.2026 17:50 Відповісти
Реформа это хорошо. Скоро будет 2-й этап. Но как отступали , так и отступаем.
18.01.2026 17:57 Відповісти
Брехня на папері. Як був совок так і лишився.
18.01.2026 18:10 Відповісти
А шо так можно?************ поносом по ушам!ААА!!!
18.01.2026 18:12 Відповісти
А чому ви дивізії не змогли створити? У США, Франції, Великої Британії - у них усіх є дивізії!
18.01.2026 18:16 Відповісти
Корпус - одиниця крупніша за дивізію
18.01.2026 18:20 Відповісти
в два рази чи в три... Беруть якісь сумніви!
18.01.2026 19:07 Відповісти
Від перестановки ліжок , просер фронту не відміняється.
18.01.2026 19:00 Відповісти
Корпусная система просилась еще в начале 2014-го но совковые лаппасники решили поиграть в бригадных генералов.
18.01.2026 19:15 Відповісти
Ви знаєте анекдот про мураху і навозного жука? Мені подобається в цій інтерпритації https://www.facebook.com/Per.aspera.ad.astra.A.N/posts/%D0%B6%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B8%CC%86-%D0%B8-%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B8%CC%86-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%80/1588135404906699/.

Дуже рекомендую прочитати, а потім подивитися на корпусну, дивізійну і т.д. систему.
Проблема в мультиплікаторі управління, якщо він близький до нуля, то створення ще однієї ланки управління тільки погіршить ситуацію. Недоліки управлння кожної ланики примножуться і внизу виходить повнісінька жо_па. Шкода, що мурахи закінчуються в шаманів ще стільки видатних ідей є в запасі.
18.01.2026 21:34 Відповісти
Гляньте на карту линии фронта лета 2014 там полный был полный винегрет из раздых частей причем батальоны одной бригады таходились чисто в сотне километров друг от друга и самое плохое что особо ничего и не поменялось.
19.01.2026 08:34 Відповісти
Хлопці писали з фронту - на якийсь ділянці фронту відповідальність 3 Корпусу - хоча жодного підрозділу 3 Корпусу на цій ділянці взагалі не було. Якийсь хаос в управлінні військами почався з тими корпусами.
18.01.2026 19:19 Відповісти
ой боже, кому воно бреше?
18.01.2026 19:24 Відповісти
І як результат?? А мотивація для солдата сержанта є???
18.01.2026 19:47 Відповісти
І що стало краще для солдата? А нічого. Із двох батів зробили один. Замзамичей не поменшало. Розвелося ще більше незрозумілих відділень і управлінь. Відповідальностей для офіцерів як не було так і немає. Сзч збільшилася. Гроші тотально солдату недоплачують. Харчі незрозумілими нормами видають. Озброєння совкове з сімдесятих років. Ротацій немає. Особовий склад весь хворий. Що покращилося? Який може бути наступ? Статути виконати не можуть. Що за брєд? Назбирали докупи рєзвих полковничків і думають про наступ. Так наступайте полковниками, майорами. На своїх позашляховиках можете легко їхати в атаку. Солдатам спини лікувати треба. Ха ха ха.
18.01.2026 21:03 Відповісти
сірській а що там радітєлі как ім жівьотца на расіі
19.01.2026 08:29 Відповісти
 
 