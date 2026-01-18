У 2025 році відбувся перший етап корпусної реформи. Зараз перейшли до другого, - Сирський

У 2025 році відбувся перший етап переходу Збройних сил України на корпусну систему. Реформа дозволила впорядкувати та розвантажити систему управління військами, а також підвищити ефективність застосування та забезпечення особового складу.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Результати формування корпусів

Як розповів Сирський, під час формування корпусів було переміщено понад 36 000 військовослужбовців з різних посад, проведено бойову та оперативну підготовку, створено управління армійських корпусів і підпорядковані їм частини корпусного комплекту.

"До цього система органів управління базувалася на тимчасово створених оперативно-тактичних угрупованнях, де офіцери призначалися на ротаційній основі та були відірвані від основних посад, що впливало на якість управління",- розповів головком.

Окрім цього, за словами Сирського, корпусна реформа дозволила визначити командирам корпусів точну кількість підпорядкованих бригад, забезпечити контроль за наявністю військ на передньому краї та їх логістичним забезпеченням.

Читайте також: ЗСУ завершили перехід на корпусну систему, - Сирський

Попереду другий етап

"Незважаючи на активні бойові дії, ми перейшли до другого етапу. Він полягає в тому, що ми почали переміщувати бригади до своїх управлінь. Там, де це можливо. І плануємо це завершити протягом року",- заявив Сирський.

Читайте також: Паліса опрацьовує необхідні зміни у Силах оборони України, - Зеленський