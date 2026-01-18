У 2025 році відбувся перший етап корпусної реформи. Зараз перейшли до другого, - Сирський
У 2025 році відбувся перший етап переходу Збройних сил України на корпусну систему. Реформа дозволила впорядкувати та розвантажити систему управління військами, а також підвищити ефективність застосування та забезпечення особового складу.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Результати формування корпусів
Як розповів Сирський, під час формування корпусів було переміщено понад 36 000 військовослужбовців з різних посад, проведено бойову та оперативну підготовку, створено управління армійських корпусів і підпорядковані їм частини корпусного комплекту.
За його словами, реформа дозволила впорядкувати та розвантажити систему управління військами, а також підвищити ефективність застосування та забезпечення особового складу.
"До цього система органів управління базувалася на тимчасово створених оперативно-тактичних угрупованнях, де офіцери призначалися на ротаційній основі та були відірвані від основних посад, що впливало на якість управління",- розповів головком.
Окрім цього, за словами Сирського, корпусна реформа дозволила визначити командирам корпусів точну кількість підпорядкованих бригад, забезпечити контроль за наявністю військ на передньому краї та їх логістичним забезпеченням.
Попереду другий етап
"Незважаючи на активні бойові дії, ми перейшли до другого етапу. Він полягає в тому, що ми почали переміщувати бригади до своїх управлінь. Там, де це можливо. І плануємо це завершити протягом року",- заявив Сирський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Командир корпусу!
- Так ти вчора був командиром танка!?
- Все розпродав: кулемет, паливо, гармату... Один корпус залишився)))
кому потрібні висери руснявого сирка головкома з батьками на паРаші
Чому це робиться лише зараз ?
Дуже рекомендую прочитати, а потім подивитися на корпусну, дивізійну і т.д. систему.
Проблема в мультиплікаторі управління, якщо він близький до нуля, то створення ще однієї ланки управління тільки погіршить ситуацію. Недоліки управлння кожної ланики примножуться і внизу виходить повнісінька жо_па. Шкода, що мурахи закінчуються в шаманів ще стільки видатних ідей є в запасі.