Паліса після поїздки на фронт: Бригади отримали пряме поповнення відповідно до рішення Ставки

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса відвідав на фронті низку корпусів і бригад.

Бригади отримали поповнення

"Бригади отримали пряме поповнення відповідно до рішення Ставки і приступили до підготовки. Загалом відгуки позитивні та вселяють обережний оптимізм. Ми будемо й надалі моніторити виконання. Непоганий результат показують окремі не так давно створені підрозділи. Вони зміцніли, стали впевненіші у діях і агресивніші у планах. Безумовно, це заслуга всіх колективів", - розповів Паліса.

Також він зазначив, що піхотні бригади значно наростили кількісні і якісні спроможності щодо застосування БПаК і НРК.

Корпуси все ще фрагментовані

Озвучив Паліса і проблемні питання за підсумками своєї поїздки.

"Корпуси все ще фрагментовані, триває формування комплекту сил. Хотілося б швидше. Командир корпусу повинен мати реальні важелі, які впливають на хід ведення бойових дій у смузі свого корпусу. Найближчим часом обговоримо це з Міністром оборони Михайлом Федоровим", - заявив заступник керівника ОП.

Також він зазначив, що противник нарощує безпілотну складову, і на деяких ділянках фронту стали частіше фіксувати застосування важких бомберів. З часом, за словами Паліси, "це може створити для нас додаткові труднощі, тож подумаємо, як із цим боротися".

"Є питання щодо забезпечення необхідними засобами ураження БПЛА. Децентралізоване фінансування бригад працює і дає командирам певну гнучкість, але воно не може і не повинно замінювати централізоване постачання. Координація вогневого ураження потребує змін, які диктує поле бою. Як на мене, командири запропонували кілька хороших ідей, спробуємо реалізувати", - підсумував Паліса.

