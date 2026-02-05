Паліса після поїздки на фронт: Бригади отримали пряме поповнення відповідно до рішення Ставки
Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса відвідав на фронті низку корпусів і бригад.
Про це він розповів у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Бригади отримали поповнення
"Бригади отримали пряме поповнення відповідно до рішення Ставки і приступили до підготовки. Загалом відгуки позитивні та вселяють обережний оптимізм. Ми будемо й надалі моніторити виконання. Непоганий результат показують окремі не так давно створені підрозділи. Вони зміцніли, стали впевненіші у діях і агресивніші у планах. Безумовно, це заслуга всіх колективів", - розповів Паліса.
Також він зазначив, що піхотні бригади значно наростили кількісні і якісні спроможності щодо застосування БПаК і НРК.
Корпуси все ще фрагментовані
Озвучив Паліса і проблемні питання за підсумками своєї поїздки.
"Корпуси все ще фрагментовані, триває формування комплекту сил. Хотілося б швидше. Командир корпусу повинен мати реальні важелі, які впливають на хід ведення бойових дій у смузі свого корпусу. Найближчим часом обговоримо це з Міністром оборони Михайлом Федоровим", - заявив заступник керівника ОП.
Також він зазначив, що противник нарощує безпілотну складову, і на деяких ділянках фронту стали частіше фіксувати застосування важких бомберів. З часом, за словами Паліси, "це може створити для нас додаткові труднощі, тож подумаємо, як із цим боротися".
"Є питання щодо забезпечення необхідними засобами ураження БПЛА. Децентралізоване фінансування бригад працює і дає командирам певну гнучкість, але воно не може і не повинно замінювати централізоване постачання. Координація вогневого ураження потребує змін, які диктує поле бою. Як на мене, командири запропонували кілька хороших ідей, спробуємо реалізувати", - підсумував Паліса.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тому що хоч жінки у нас бойові.
.
знову Святий Миколай ?
паліса з торби роздає слухняним комбригам привезені подаруночки - солдатиків для поповнення особовим складом.
піарна показуха замість планової роботи по мобілізації
.
Для зебілів без мізків - сойдєт!
Одразу видно, що з фронту..
Та й є статті де все видно, зір наприклад, достатньо пройти апарат і перевірку на різкість. А там де виписки, висновки, історію лікування треба там воно й так було 50/50