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Новини Просування РФ Плани РФ щодо України
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РФ не відмовилась від планів захопити Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одесу, - Паліса

Паліса назвав міста, які РФ досі мріє окупувати

Війська РФ не відмовились від планів захоплення чотирьох обласних центрів України – Запоріжжя, Херсону, Миколаєва і Одеси.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал ЗСУ Павло Паліса в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Плани РФ

Палісу запитали, чи бачить він ознаки того, що Росія готується припинити війну проти України.

"Я бачу амбітні плани Московщини. Вони не відмовилися від захоплення Донеччини. Вони все ще планують створення буферної зони на території Харківської і Сумської області. Вони розраховують максимально просунутися у Дніпропетровській і Запорізькій області і створити умови, коли вони зможуть претендувати на захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і Одеси. Станом на зараз об'єктивно у росіян я не бачу можливостей реалізувати ці плани у найближчі шість місяців",- сказав бригадний генерал.

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За словами Паліси, російські війська за 2025 рік окупували "менше відсотка від загальної території України, уклавши більше 450 тисяч своїх військових".

Він вважає, що для окупації 6 тисяч квадратних кілометрів, які перебувають під контролем України в Донецькій області, російським військовим "знадобиться орієнтовно півтора року" і "ресурс, який дорівнює величині теперішнього угруповання Збройних сил Російської Федерації на території України".

"Їм буде дуже важко це зробити. Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть",- вважає заступник керівника ОП.

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Автор: 

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Топ коментарі
+20
То продовжував би захищати наші землі, а не прислужувати пройдисвітам з ОП. Це ж який «аналітичний розум» треба мати, щоб сказати очевидне!
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01.03.2026 22:54 Відповісти
+16
Просто геній. Як він до такого додумався?
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01.03.2026 22:56 Відповісти
+15
Так вони й від всієї України не відмовились
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01.03.2026 22:50 Відповісти
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Так вони й від всієї України не відмовились
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01.03.2026 22:50 Відповісти
То продовжував би захищати наші землі, а не прислужувати пройдисвітам з ОП. Це ж який «аналітичний розум» треба мати, щоб сказати очевидне!
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01.03.2026 22:54 Відповісти
Просто геній. Як він до такого додумався?
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01.03.2026 22:56 Відповісти
В ОП всі знають плани путлера. Дивно? Не думаю.
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01.03.2026 23:29 Відповісти
А Буданов вірить у "мирні переговори"... Чи ці "переговори" передбачають віддати і ці області рф?
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01.03.2026 22:58 Відповісти
Звісно, Путло Погане досі бачить Неньку під ЗЕленою приправою і не втрачає апетиту гризти країну!
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01.03.2026 23:00 Відповісти
Так, не відмовились.
Тому у названих містах треба збільшити витрати на ремонт доріг та на перекладання тротуарної плитки.
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01.03.2026 23:00 Відповісти
Майор Ухослишность...
Аналітика 80-го левела з ОПи
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01.03.2026 23:01 Відповісти
Нет нельзя.Эти города тебе придётся защищать ну или к врагу в услужение переметнуться.Хотя так и так воевать придётся 😆
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01.03.2026 23:15 Відповісти
Да продолжай игнорировать жестокую действительность и успокаивать себя психологическими терминами. Ану как пронесет😁
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01.03.2026 23:52 Відповісти
Давно треба. Але ніякого штурму цих міст не буде.
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02.03.2026 00:59 Відповісти
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003

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01.03.2026 23:11 Відповісти
Так це стара муйня ще 2024 року. З того часу дещо змінилось...
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01.03.2026 23:16 Відповісти
,Цю ***** ніхто не сприймає і не збирається сприймати.
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02.03.2026 00:56 Відповісти
Сенсація? Вийшов такий Пророк Офісний, і відкрив Світу очі.
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01.03.2026 23:20 Відповісти
Зе про зиму холодную,этот про аппетит рашки.Идиотизм.Очевидцы хреновы.
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01.03.2026 23:35 Відповісти
Він вважає, що для окупації 6 тисяч квадратних кілометрів, які перебувають під контролем України в Донецькій області, російським військовим "знадобиться орієнтовно півтора року" ........ Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть",- вважає заступник керівника ОП. Джерело: https://censor.net/ua/n3603036

Півтора року це не швидко?
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01.03.2026 23:26 Відповісти
А через 6 месяцев? Как-то оно будет да?)
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01.03.2026 23:38 Відповісти
секрет Полищинеля
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01.03.2026 23:40 Відповісти
це не генерал, це пздобол.
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01.03.2026 23:43 Відповісти
Стандартний ОП-шний месседж - війна має йти не на результат, а на максимальний час і підрахунок втрат ворога. А після них хоч потоп.
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01.03.2026 23:49 Відповісти
А від Києва вже відмовились? А як же двушечки на москву? Некрасиво виходить, вони не відмовляються від вищеперерахованих міст а ви не відмовляєтесь від переказу двушок на москву, всі в плюсі, як зручно.
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01.03.2026 23:57 Відповісти
Дух Омана.
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02.03.2026 00:26 Відповісти
Знову ОПА цього Налічує випустило для інфошуму.
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02.03.2026 01:01 Відповісти
Так путькин это сам озвучил, новости особой нет. Вопрос, что мы будем делать без ресурсов, когда "союзники" решили "прободаться" с персами?
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02.03.2026 04:26 Відповісти
Оце генерал? Тепер зрозуміло чому здаємо території - воно усе спланувало... Гидко дивитись і слухати
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02.03.2026 05:40 Відповісти
Сьогодні бункерного дерьмак не випускає на хмарафон , за міндічів переживає
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02.03.2026 06:07 Відповісти
Щось забагато цього зама завгоспа стало
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02.03.2026 07:16 Відповісти
Поки існує московія, доти і існує загроза для всіх регіонів України! Нема московіїї - нема загроз!
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02.03.2026 08:18 Відповісти
О...Америку відкрив..і без шмарклятих це знаємо....
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02.03.2026 08:23 Відповісти
 
 