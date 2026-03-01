РФ не відмовилась від планів захопити Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одесу, - Паліса

Війська РФ не відмовились від планів захоплення чотирьох обласних центрів України – Запоріжжя, Херсону, Миколаєва і Одеси.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал ЗСУ Павло Паліса в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Плани РФ

Палісу запитали, чи бачить він ознаки того, що Росія готується припинити війну проти України.

"Я бачу амбітні плани Московщини. Вони не відмовилися від захоплення Донеччини. Вони все ще планують створення буферної зони на території Харківської і Сумської області. Вони розраховують максимально просунутися у Дніпропетровській і Запорізькій області і створити умови, коли вони зможуть претендувати на захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і Одеси. Станом на зараз об'єктивно у росіян я не бачу можливостей реалізувати ці плани у найближчі шість місяців",- сказав бригадний генерал.

Читайте також: Путін хоче відрізати Україну від Чорного моря та окупувати все на схід від річки Дніпро, - Паліса

За словами Паліси, російські війська за 2025 рік окупували "менше відсотка від загальної території України, уклавши більше 450 тисяч своїх військових".

Він вважає, що для окупації 6 тисяч квадратних кілометрів, які перебувають під контролем України в Донецькій області, російським військовим "знадобиться орієнтовно півтора року" і "ресурс, який дорівнює величині теперішнього угруповання Збройних сил Російської Федерації на території України".

"Їм буде дуже важко це зробити. Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть",- вважає заступник керівника ОП.

Дивіться також: Паліса після поїздки на фронт: Бригади отримали пряме поповнення відповідно до рішення Ставки. ФОТОрепортаж