149 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 129 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 4 березня російські окупанти випустили по Україні 149 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, ворог випустив ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та ін. з напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 100 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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