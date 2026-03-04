149 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 129 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 4 березня російські окупанти випустили по Україні 149 БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, ворог випустив ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та ін. з напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Близько 100 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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