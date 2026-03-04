149 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 129 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 4 марта российские оккупанты выпустили по Украине 149 БПЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, враг выпустил ударные БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и др. из направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Около 100 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 129 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
