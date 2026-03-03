Силы обороны поразили российские РЛС и военную инфраструктуру на ВОТ Украины, - Генштаб
В рамках снижения военно-экономического и противовоздушного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по целям на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщили в Генштабе, информирует Цензор.НЕТ.
Результаты поражений
Поражены:
- радиолокационная станция из состава ЗРК С-300 (Титаровка, ВОТ Луганской обл.);
- радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Сопка-2" и РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" во временно оккупированном украинском Крыму.
Пункт управления БПЛА россиян
Также Силы обороны нанесли поражение по расположению ремонтного подразделения из состава ОМСБр (Зачатовка, ВОТ Донецкой обл.). А также пунктам управления БПЛА противника в районах населенных пунктов Родинское и Покровск Донецкой области.
Системное уничтожение радиолокационных станций и пунктов управления БПЛА ослабляет возможности противника по контролю воздушного пространства, координации дронов и прикрытию своих войск.
