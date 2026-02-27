ВСУ поразили нефтебазу "Луганская" и склады топлива врага на оккупированных территориях, - Генштаб
В ночь на 27 февраля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по логистической инфраструктуре российских войск на временно оккупированных территориях. Под огнем оказались нефтебаза, склады топлива и пункт управления беспилотниками.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Поражена нефтебаза "Луганская"
"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Луганская" на временно оккупированной территории Луганской области. Объект задействован в обеспечении войск российского агрессора.
Зафиксирован масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется", - говорится в сообщении.
- Кроме того, украинские воины нанесли огневое поражение по складам горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя,
- Новоторецкого,
- Коптевого на временно оккупированной территории Донецкой области, а также
- по пункту управления вражескими беспилотниками недалеко от Райского, что на ВОТ Херсонщины.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских захватчиков", - отмечают в Генштабе.
