ВСУ поразили нефтебазу "Луганская" и склады топлива врага на оккупированных территориях, - Генштаб

В ночь на 27 февраля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по логистической инфраструктуре российских войск на временно оккупированных территориях. Под огнем оказались нефтебаза, склады топлива и пункт управления беспилотниками.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ

Поражена нефтебаза "Луганская"

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Луганская" на временно оккупированной территории Луганской области. Объект задействован в обеспечении войск российского агрессора.

Зафиксирован масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские воины нанесли огневое поражение по складам горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя,

Новоторецкого,

Коптевого на временно оккупированной территории Донецкой области, а также

по пункту управления вражескими беспилотниками недалеко от Райского, что на ВОТ Херсонщины.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских захватчиков", - отмечают в Генштабе.

