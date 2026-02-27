ЗСУ уразили нафтобазу "Луганська" та склади пального ворога на окупованих територіях, - Генштаб
У ніч на 27 лютого Сили оборони України завдали серії ударів по логістичній інфраструктурі російських військ на тимчасово окупованих територіях. Під вогнем опинилися нафтобаза, склади пального та пункт управління безпілотниками.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Уражено нафтобазу "Луганська"
"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Луганська" на тимчасово окупованій території Луганської області. Об'єкт задіяний у забезпеченні військ російського агресора.
Зафіксовано масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється", - ідеться в повідомленні.
- Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя,
- Новоторецького,
- Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області, а також
- по пункту управління ворожими безпілотниками неподалік Райського, що на ТОТ Херсонщини.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських загарбників", - зазначають у Генштабі.
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