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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 265 130 осіб (+1280 за добу), 11 706 танків, 37 631 артсистема, 24 097 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 265 130 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб 
  • танків – 11 706 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 097 (+6) од.
  • артилерійських систем – 37 631 (+17) од.
  • РСЗВ – 1 659 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 305 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+37) од.
  • кораблі / катери  – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116) од.
  • спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.

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Втрати армії РФ на ранок 27 лютого

Автор: 

армія рф (21189) Генштаб ЗС (8443) ліквідація (4779) знищення (10284)
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Я ж писав - "Потепліє - полізуть хробаки...". А літаки з сторожовиками так і не "добили"... Мабуть, на ремонт відтягли...
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27.02.2026 07:13 Відповісти
О, потепліло і кацапня активно полізла на утилізацію
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27.02.2026 08:09 Відповісти
По особовому складу випалили красноярськ, успішно просуваємося в ачінську - половину відбили !
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27.02.2026 08:10 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.02.2026 08:18 Відповісти
Минув 4391 день москальсько-української війни.
141! одиниці знищеної техніки та1280! чумардосів за день.
Логістика норм, броня та арта по мінімуму.
Відбита чергова масована повітряна атака с застовуванням КР.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 265 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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27.02.2026 08:51 Відповісти
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27.02.2026 08:53 Відповісти
Вчора-позавчора писали, що уразили купу РСЗВ та ППО. То де вони у статистиці?
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27.02.2026 11:25 Відповісти
Повідомлення з пітьми:

@ (мова оригіналу):
"В ночь с 24 на 25 февраля 2026 года в Крьіму при отражении воздушной атаки погиб командир дивизиона зенитно-ракетной стстемьі С-400 подполковник Хасан Тумгоев..."

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27.02.2026 13:40 Відповісти
 
 