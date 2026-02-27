Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 265 130 осіб (+1280 за добу), 11 706 танків, 37 631 артсистема, 24 097 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 265 130 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб
- танків – 11 706 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 097 (+6) од.
- артилерійських систем – 37 631 (+17) од.
- РСЗВ – 1 659 (+0) од.
- засоби ППО – 1 305 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+37) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116) од.
- спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
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141! одиниці знищеної техніки та1280! чумардосів за день.
Логістика норм, броня та арта по мінімуму.
Відбита чергова масована повітряна атака с застовуванням КР.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 265 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
@ (мова оригіналу):
"В ночь с 24 на 25 февраля 2026 года в Крьіму при отражении воздушной атаки погиб командир дивизиона зенитно-ракетной стстемьі С-400 подполковник Хасан Тумгоев..."