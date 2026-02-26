Уражено РЛС та інші об’єкти і зосередження живої сили окупантів на ТОТ і в РФ, - Генштаб
Сили оборони України продовжують завдавати ефективного вогневого ураження по ворожих цілях як на окупованих українських територіях, так і на території рф з метою зниження наступального потенціалу російського агресора.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
ТОТ Криму
Так, у ніч на 26 лютого 2026 року підрозділами Сил оборони України уражені радіолокаційна станція П-18 "Терек" та радіолокаційна система РСП-6М2 у Джанкої, що на тимчасово окупованій території АР Крим. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано ураження цілей.
ТОТ Запоріжжя та Донеччини
Напередодні було завдано прицільного ураження по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя і пункту управління БпЛА в районі Полтавки (ТОТ Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського Донецької області.
Брянська область, РФ
Крім того, завдано удару та зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога в районі н.п. Ясноє Солнце Брянської області рф.
У Генштабі зазначають, що втрати окупантів і масштаби руйнувань уточнюються.
Попередні атаки
Так, за результатами попередніх заходів:
- Після ураження Нефтєгорського ГПЗ в Нефтєгорську Самарської області 21 лютого 2026 року, підтверджено пошкодження електрознесолюючої установки, двох установок стабілізації газового конденсату та двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів.
- Також підтверджено руйнування виробничого цеху № 22 в результаті ураження 20 лютого 2026 року ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль