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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Завод азотних добрив "Дорогобуж" атаковано у Смоленській області: вирує пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У Смоленській області РФ ударними дронами атаковано завод азотних добрив ПАТ "Дорогобуж".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

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Перші деталі

За даними аналізу ASTRA, на території ПАТ "Дорогобуж" зафіксовано пожежу на об’єктах заводу. Світлини з місця атаки, опубліковані каналом Supernova+, зроблені з дороги приблизно за 1,3 км.

уражено Дорогобуж
уражено Дорогобуж
уражено Дорогобуж

Також дивіться читайте: БпЛА атакували російський Смоленськ. ВIДЕО

Підприємство вже атакували у грудні 2025 року.

 Ключове хімічне підприємство Смоленської області

ПАТ "Дорогобуж" - велике промислове підприємство хімічної галузі в Смоленській області. Воно спеціалізується на виробництві азотних добрив та хімічної продукції.

У продукції заводу, зокрема, є аміачна селітра, компоненти якої можуть мати промислове застосування як у цивільному, так і у військовому секторах.

Також читайте: Дрони вночі атакували Смоленський авіаційний завод, - ЦПД

Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) Смоленськ (75) Удари по РФ (992)
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Топ коментарі
+12
Дихайте глибше!
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25.02.2026 10:00 Відповісти
+11
боже допомагай
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25.02.2026 09:55 Відповісти
+11
Курили? Таке буває, коли бажаєш і приносиш зло сусіду.
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25.02.2026 10:05 Відповісти
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боже допомагай
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25.02.2026 09:55 Відповісти
Дихайте глибше!
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25.02.2026 10:00 Відповісти
Курили? Таке буває, коли бажаєш і приносиш зло сусіду.
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25.02.2026 10:05 Відповісти
Курили де попало.
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25.02.2026 10:11 Відповісти
Азотні підприємства - це не тільки добриво, а і компоненти вибухівки.
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25.02.2026 10:09 Відповісти
У сирії азотні добрива спричинили вибух неначе ядеркою
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25.02.2026 10:12 Відповісти
У Лівані
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25.02.2026 10:40 Відповісти
Питання у методах зберігання селітри.
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25.02.2026 10:41 Відповісти
Так, там ще зберігали вилучену піротехніку з Китаю. Розуму нема, не купиш.
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25.02.2026 11:35 Відповісти
О зараза, хорошо горит однако и так должно ВСЁ гореть на тех сранных болотах..
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25.02.2026 10:14 Відповісти
Гарна новина...
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25.02.2026 10:15 Відповісти
Збс горить, смачненько.
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25.02.2026 10:19 Відповісти
Жорстокий удар по ЄС. ЄС його головний клієнт.
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25.02.2026 10:26 Відповісти
Але, думаю ми не побачимо демаршу від ЄС,як від трампонівських покидьків.
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25.02.2026 10:40 Відповісти
Ща трампісти зроблять демарш,бо у них там на заводі "інтереси".
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25.02.2026 10:39 Відповісти
В Смоленской области в результате атаки на предприятие погибли 4 человека, еще 10 ранены, сообщил местный губернатор. По данным СМИ, был атакован завод азотных удобрений «Дорогобуж». Начался пожар. Это предприятие уже атаковали в декабре 2025 года. Как заявляют украинские Telegram-каналы, оно изготовляет в том числе продукцию военного назначения.

можємпАвтаріть!
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25.02.2026 11:13 Відповісти
по масштабам в цей раз, на відміну від грудня, на дрони не схоже.
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25.02.2026 13:13 Відповісти
 
 