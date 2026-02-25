Завод азотних добрив "Дорогобуж" атаковано у Смоленській області: вирує пожежа. ВІДЕО+ФОТО
У Смоленській області РФ ударними дронами атаковано завод азотних добрив ПАТ "Дорогобуж".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.
Перші деталі
За даними аналізу ASTRA, на території ПАТ "Дорогобуж" зафіксовано пожежу на об’єктах заводу. Світлини з місця атаки, опубліковані каналом Supernova+, зроблені з дороги приблизно за 1,3 км.
Підприємство вже атакували у грудні 2025 року.
Ключове хімічне підприємство Смоленської області
ПАТ "Дорогобуж" - велике промислове підприємство хімічної галузі в Смоленській області. Воно спеціалізується на виробництві азотних добрив та хімічної продукції.
У продукції заводу, зокрема, є аміачна селітра, компоненти якої можуть мати промислове застосування як у цивільному, так і у військовому секторах.
Топ коментарі
+12 Olga Yasen #584984
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+11 Володимир Гончаренко #574145
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+11 Поділля16
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