Завод азотних добрив "Дорогобуж" атаковано у Смоленській області: вирує пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У Смоленській області РФ ударними дронами атаковано завод азотних добрив ПАТ "Дорогобуж".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

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Перші деталі

За даними аналізу ASTRA, на території ПАТ "Дорогобуж" зафіксовано пожежу на об’єктах заводу. Світлини з місця атаки, опубліковані каналом Supernova+, зроблені з дороги приблизно за 1,3 км.







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Підприємство вже атакували у грудні 2025 року.

Ключове хімічне підприємство Смоленської області

ПАТ "Дорогобуж" - велике промислове підприємство хімічної галузі в Смоленській області. Воно спеціалізується на виробництві азотних добрив та хімічної продукції.

У продукції заводу, зокрема, є аміачна селітра, компоненти якої можуть мати промислове застосування як у цивільному, так і у військовому секторах.

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