Цензор.НЕТ
Дрони вночі атакували Смоленський авіаційний завод, - ЦПД

Атака БпЛА на Смоленськ 21 січня

У ніч проти 21 січня був атакований Смоленський авіаційний завод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко

 Зазначається, що на заводі виробляється та модернізуються літаки  військового призначення, зокрема штурмовики Су-25. 

"Також завод забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє РФ зберігати боєздатність застарілих моделей літаків", - наголосив Коваленко.

Крім того, завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем.

"Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані", - додав Коваленко.

Нагадаємо, вночі у Смоленській області лунали вибухи та працювали сили ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": БПЛА повторно атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ, почалася пожежа. ФОТОрепортаж

Смоленськ (70) ЦПД (174) Коваленко Андрій (22) Удари по РФ (501)
+12
Коментувати
Трампу надо ударить по кремлю и бункеру, а потм сказать, если не прекратишь войну, через 2 часа повторю. И так повторять, пока орки не успокоятся
показати весь коментар
21.01.2025 07:29 Відповісти
Трамп явно не из тех, кто будет совершать подобные действия. Это не Маккейн! А из-за Украины начинать ядерную войну никто не станет!
показати весь коментар
21.01.2025 07:33 Відповісти
В таком случае страны, где есть яо, могут качать любые права в мире и творить невесть что, загрязнять природу на долгие столетия и т.д. Украину отдадут, отдайте Литву
показати весь коментар
21.01.2025 07:48 Відповісти
Тоді сам по собі виникає висновок, що для щоб тебе "не чіпали", треба мати ЯО і сталеві йойки, а не оте наше все (угоди, наміри, меморандуми, договори...).
показати весь коментар
21.01.2025 11:33 Відповісти
трампу? - остання людина якої це потрібно...
показати весь коментар
21.01.2025 08:03 Відповісти
ні слова за Україну без України!
на цьому міг наполаягати тільки Порох!
донік з ****** перетре - зеленого ідіота повідомлять до чого добазарилися,
щось мені підсказує ми щє побачимо агрохімію , не за баром....
показати весь коментар
21.01.2025 08:10 Відповісти
Які дрони ? То - асколки...
показати весь коментар
21.01.2025 08:30 Відповісти
він ДОНЯ! - всі остальні не доні...
показати весь коментар
21.01.2025 08:55 Відповісти
Цікаво чим вдарили.
Якщо дроном, з 20 кг вибухівки, то що він там може розрушити? Це ж нафтопереробний завод, де одразу ж спалахне бензин.
показати весь коментар
21.01.2025 10:16 Відповісти
Туди вчора цілий натовп летів - купа дрончиків з "люнебергом", а потім "полірнули" декількома тіпа "лютими", а можливо і дроно-ракетами Відстань дозволяє - від кордону Чернігівської області 300 км. Головне - щоб вдалось попасти куди треба.
показати весь коментар
21.01.2025 14:54 Відповісти
Дідько - вмієте змусити гуглити!
Все рівно - 50-75 кг вибухівки навряд чи зможуть нанести суттеву шкоду бетонній будівлі, а тим більше обладнанню у тому будинку. Тут треба заряд хоча б у пару сотень кг.
показати весь коментар
21.01.2025 18:45 Відповісти
суттєва шкода, чи не суттєва - це залежить від отриманих розвідданих, а ще від того, наскільки довершена система DSMAC встановлена нашими інженерами на дроні-камікадзе. Нагадаю, що у минулому році дрон пошкодив борт А-50, який стояв у цеху ТАНТК.
показати весь коментар
21.01.2025 19:06 Відповісти
Є велика різниця між корпусом літака з алюмінію товщиною в декілька міліметрів, і станком!
Для літака достатньо пари тисяч кульок розміром в 5 мм, для станка вони взагалі ніщо!
показати весь коментар
21.01.2025 20:07 Відповісти
це так, верстату 16К20 від тих кульок великої шкоди не буде, але швейцарці не приідуть ремонтувати делікатний ********* 110.
показати весь коментар
21.01.2025 20:22 Відповісти
 
 