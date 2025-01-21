Дрони вночі атакували Смоленський авіаційний завод, - ЦПД
У ніч проти 21 січня був атакований Смоленський авіаційний завод.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко
Зазначається, що на заводі виробляється та модернізуються літаки військового призначення, зокрема штурмовики Су-25.
"Також завод забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє РФ зберігати боєздатність застарілих моделей літаків", - наголосив Коваленко.
Крім того, завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем.
"Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані", - додав Коваленко.
Нагадаємо, вночі у Смоленській області лунали вибухи та працювали сили ППО.
на цьому міг наполаягати тільки Порох!
донік з ****** перетре - зеленого ідіота повідомлять до чого добазарилися,
щось мені підсказує ми щє побачимо агрохімію , не за баром....
Якщо дроном, з 20 кг вибухівки, то що він там може розрушити? Це ж нафтопереробний завод, де одразу ж спалахне бензин.
Все рівно - 50-75 кг вибухівки навряд чи зможуть нанести суттеву шкоду бетонній будівлі, а тим більше обладнанню у тому будинку. Тут треба заряд хоча б у пару сотень кг.
Для літака достатньо пари тисяч кульок розміром в 5 мм, для станка вони взагалі ніщо!