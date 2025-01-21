Дрони вночі атакували Смоленський авіаційний завод, - ЦПД

У ніч проти 21 січня був атакований Смоленський авіаційний завод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко

Зазначається, що на заводі виробляється та модернізуються літаки військового призначення, зокрема штурмовики Су-25.

"Також завод забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє РФ зберігати боєздатність застарілих моделей літаків", - наголосив Коваленко.

Крім того, завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем.

"Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані", - додав Коваленко.

Нагадаємо, вночі у Смоленській області лунали вибухи та працювали сили ППО.

