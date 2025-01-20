УКР
БПЛА повторно атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ, почалася пожежа. ФОТОрепортаж

Безпілотники вдруге атакували нафтобазу "Роснєфті"  у місті Ліски Воронезької області РФ. Місцеві жителі повідомляють про "повторне загоряння". Востаннє НПЗ зазнав атаки у ніч з 15 на 16 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцеві канали повідомляють, що внаслідок влучання БпЛА відбулась нова пожежа на території нафтобази.

Удар по нафтобазі підтвердив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, у Ліскинському районі було "виявлено, знищено і придушено" кілька БПЛА.

Унаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння, стверджує він та додає, що загрози для населення немає.

Атака дронів на НПЗ у Воронезькій області РФ 20 січня: що відомо

Нагадаємо, у ніч на 16 січня 2025 року у Воронезькій області заявили про пожежу на нафтобазі, яка сталася нібито після атаки безпілотників.

У Ліскинському районі Воронезької області РФ понад 10 машин та 2 пожежні потяги гасили пожежу на нафтобазі.

