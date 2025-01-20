БПЛА повторно атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ, почалася пожежа. ФОТОрепортаж

Безпілотники вдруге атакували нафтобазу "Роснєфті" у місті Ліски Воронезької області РФ. Місцеві жителі повідомляють про "повторне загоряння". Востаннє НПЗ зазнав атаки у ніч з 15 на 16 січня.

Місцеві канали повідомляють, що внаслідок влучання БпЛА відбулась нова пожежа на території нафтобази.

Удар по нафтобазі підтвердив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, у Ліскинському районі було "виявлено, знищено і придушено" кілька БПЛА.

Унаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння, стверджує він та додає, що загрози для населення немає.

Нагадаємо, у ніч на 16 січня 2025 року у Воронезькій області заявили про пожежу на нафтобазі, яка сталася нібито після атаки безпілотників.

У Ліскинському районі Воронезької області РФ понад 10 машин та 2 пожежні потяги гасили пожежу на нафтобазі.







