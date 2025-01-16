УКР
5 798 14

Пожежу на нафтобазі під Воронежем гасять десятки машин і 2 пожежні потяги

У Ліскінському районі Воронезької області РФ понад 10 машин та 2 пожежних потяги гасять пожежу на нафтобазі.

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв, інформує Цензор.НЕТ.

Російський чиновник заявив про атаку трьох районів Воронезької області "понад десятьма БПЛА". За його словами, "більшість з них припала на нафтобазу в Ліскінському районі

"На початковому етапі гасіння пожежі ускладнювала загроза повторних атак на об'єкт. Наразі з вогнем на кількох резервуарах борються посилені пожежні розрахунки: десятки одиниць техніки і два пожежні потяги. Направлено додаткові сили з двох сусідніх регіонів", - додав Гусєв.

Губернатор зазначив, що постраждалих немає, а майно громадян не постраждало.

У ніч на 16 січня 2025 року у Воронезькій області заявили про пожежу на нафтобазі, яка сталася нібито після атаки безпілотників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони РФ заявили про нібито збиття 27 безпілотників над 4 регіонами Росії

війна (1467) НПЗ (632) пожежа (4404) росія (67242) Удари по РФ (478)
Топ коментарі
+8
Навіщо гасити? За тиждень само вигорить.
16.01.2025 08:38 Відповісти
+7
"Разные" цілі це пальне, на дровах танки не їздять літаки не гудять...
16.01.2025 09:04 Відповісти
+7
Залізь в Інтернет і подивися, скільки пального бере танк... Або літак... І задай собі питання - СКІЛЬКИ танків не поїде та літаків не злетить, коли згорить кілька тисяч тон пального? Американці не ганялися за японськими бойовими кораблями (прекрасно озброєними та розосередженими по океану). Вони поставили своїх "вовків" на лініях підвозу нафти. І топили японські танкери...
16.01.2025 09:21 Відповісти
Гасити вам не перегасити
16.01.2025 08:25 Відповісти
Логічно, нехай горить, може щось поряд загориться...
16.01.2025 09:01 Відповісти
нет там ничего , лес и дачи дальше
16.01.2025 09:30 Відповісти
Так сбили же все дроны 😁
16.01.2025 08:26 Відповісти
Уламкі... Гвінтік....
16.01.2025 08:29 Відповісти
контроліруємоє отріцатєльноє задимлєніє
16.01.2025 08:28 Відповісти
Есть кардинальное средство против отдельных пожаров в Воронеже. Ху#ло, применяй.
16.01.2025 08:37 Відповісти
Эффектно но не эффективно. Бомбить надо аэродромы. Вот накопили сотни две дронов и все их туда отправить. А не разбрасывать по разным целям.
16.01.2025 08:50 Відповісти
Залізь в Інтернет і подивися, скільки пального бере танк... Або літак... І задай собі питання - СКІЛЬКИ танків не поїде та літаків не злетить, коли згорить кілька тисяч тон пального? Американці не ганялися за японськими бойовими кораблями (прекрасно озброєними та розосередженими по океану). Вони поставили своїх "вовків" на лініях підвозу нафти. І топили японські танкери...
16.01.2025 09:21 Відповісти
Контролируемое выгорание...
16.01.2025 09:23 Відповісти
Гарно підпалили... Тепер треба слідкувать за вузловими станціями та "тупиками". Якщо згоріли паливні "танки", значить, вони пальне будуть доставлять та зберігать "на колесах". Тобто, в ешелонах цистерн. А їх так, як нафтобази, не прикриєш - там достатньо і ФПВ-шок... Головне - їх туди донести... От де ************ "авіаматки"...
16.01.2025 09:30 Відповісти
Логістично!
16.01.2025 10:49 Відповісти
 
 