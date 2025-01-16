Пожежу на нафтобазі під Воронежем гасять десятки машин і 2 пожежні потяги

У Ліскінському районі Воронезької області РФ понад 10 машин та 2 пожежних потяги гасять пожежу на нафтобазі.

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв, інформує Цензор.НЕТ.

Російський чиновник заявив про атаку трьох районів Воронезької області "понад десятьма БПЛА". За його словами, "більшість з них припала на нафтобазу в Ліскінському районі

"На початковому етапі гасіння пожежі ускладнювала загроза повторних атак на об'єкт. Наразі з вогнем на кількох резервуарах борються посилені пожежні розрахунки: десятки одиниць техніки і два пожежні потяги. Направлено додаткові сили з двох сусідніх регіонів", - додав Гусєв.

Губернатор зазначив, що постраждалих немає, а майно громадян не постраждало.

У ніч на 16 січня 2025 року у Воронезькій області заявили про пожежу на нафтобазі, яка сталася нібито після атаки безпілотників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони РФ заявили про нібито збиття 27 безпілотників над 4 регіонами Росії